Вийшов смартфон із гігантською батареєю на 8300 мАг: розкрито офіційні характеристики

Компанія OnePlus розкрила подробиці про смартфон Ace 6T напередодні випуску в Китаї, який відбудеться 3 грудня. Він отримає потужний процесор і дуже ємну батарею.

OnePlus Ace 6T оснастили величезним акумулятором ємністю 8300 мАг, що обіцяє великий час автономної роботи. Подробиці повідомило видання GSM Arena, посилаючись на офіційний анонс у китайській соціальній мережі Weibo.

Виробник підтвердив, що OnePlus Ace 6T працюватиме на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 5. Ймовірно, він стане першим смартфоном у світі, що використовує цей чіп.

Ємність акумулятора 8300 мАг звучить переконливо. Для порівняння, флагман OnePlus 15 має ємність 7300 мАг і під час тестів GSM Arena на витривалість пропрацював у середньому понад 23 години при активному використанні. Цілком ймовірно, OnePlus Ace 6T протримається добу (24 години) або більше. Втім, у моделі OnePlus Ace 6 батарея ще більша — 7800 мАг.

Відео дня

OnePlus Ace 6T також підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт, що допоможе активно використовувати його.

Як пише Gizmochina, OnePlus Ace 6T вже представлений у каталозі продукції China Telecom, і це розкриває більше подробиць про технічні характеристики. Він отримав 6,83-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K (2800 x 1272 пікселів) і частотою оновлення 165 Гц.

У Китаї OnePlus Ace 6T буде представлений у таких конфігураціях операційної та вбудованої пам'яті:

12 ГБ + 256 ГБ;

12 ГБ + 512 ГБ;

16 ГБ + 256 ГБ;

16 ГБ + 512 ГБ;

16 ГБ + 1 ТБ.

За чутками, смартфон працюватиме під управлінням Android 16 з оболонкою ColorOS 16. Серед доступних інтерфейсів — підтримка двох SIM-карт, Bluetooth, Wi-Fi, NFC і USB-C, а розблокування здійснюється за допомогою ультразвукового сканера відбитків пальців, вбудованого в екран. Смартфон мають випустити в продаж 19 листопада.

Офіційний тизер OnePlus Ace 6T

Раніше писали про характеристики нового чипа Snapdragon 8 Gen 5. Ця версія трохи слабша за Snapdragon 8 Elite Gen 5, але має зробити потужні смартфони трохи дешевшими.

Оприлюднили також рейтинг найкращих смартфонів OnePlus у 2025 році. Виробник пропонує моделі під різні бюджети.