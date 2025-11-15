Android-смартфони на будь-який бюджет: названо найкращі моделі OnePlus у 2025 році (фото)

Китайський бренд OnePlus поступово вийшов на рівень одного з найкращих виробників Android-смартфонів. Він пропонує не тільки дорогі флагмани, а й цілком доступні моделі для більш скромного бюджету.

OnePlus навчився поєднувати у своїх гаджетах хорошу якість і прийнятну ціну, зазначає tomsguide.com. Експерти видання склали свій список найкращих смартфонів OnePlus, які можна купити у 2025 році.

OnePlus 13

Цю модель визнали найкращим телефоном OnePlus загалом. По-перше, він набагато дешевший за інші флагмани, підкреслюють фахівці. По-друге, за функціоналом він не поступається навіть преміальним моделям Samsung Galaxy. Користувачі та експерти хвалять функції штучного інтелекту, зручний дисплей (6,82 дюйма, 2K 120 Гц OLED) і новий потужний чипсет Snapdragon 8 Elite.

Смартфон OnePlus 13 Фото: tomsguide.com

Вражає і час автономної роботи — майже 20 годин без підзарядки, а камера тут взагалі найкраща з усіх, що є в OnePlus на сьогоднішній день.

OnePlus 12R

Цей телефон вважають найкращим за співвідношенням ціни та якості.

Смартфон OnePlus 12R Фото: Bridenstine

Тут дисплей трохи менший (6,78 дюйма FHD OLED), а чипсет Snapdragon 8 Gen 3 2024 року, хоч і досить сильний, але все ж таки не дотягує до рівня найбільш просунутих Android-смартфонів 2025 року. Функції ШІ теж дещо обмежені, але в іншому це чудова модель, що поєднує в собі флагманські якості та бюджетну ціну.

OnePlus Open

Найкращий преміальний телефон OnePlus. Крім того, експерти видання називають його своїм улюбленим складним смартфоном.

Складаний смартфон OnePlus Open Фото: zdnet.com

Телефон легкий і компактний, може похвалитися довгим часом автономної роботи (що не так часто зустрічається у складних моделей) і 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Є дві камери по 48 Мп і одна — з телеоб'єктивом на 64 Мп на задній панелі, а система Open Canvas дає змогу легко відкривати і перемикатися між додатками. Що стосується якості фотографій, то до неї можуть бути зауваження, але, з іншого боку, це і не є пріоритетом для складних смартфонів.

Єдиним явним мінусом називають відсутність бездротової зарядки. Ми звикли, що вона обов'язково має бути у преміальних телефонів, але така вже традиція OnePlus: бренд обходиться без неї на своїх пристроях.

OnePlus Nord N30 5G

А це, навпаки, найкращий бюджетний варіант серед гаджетів OnePlus.

Смартфон OnePlus Nord Nord N30 5G Фото: OnePlus

Серед переваг смартфона — зарядка потужністю 50 Вт і стильний дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Щоправда, якість фотографій усе-таки не ідеальна, але якщо ви не фанат мобільної фотографії, і, до того ж, хочете придбати надійний недорогий телефон, то це якраз відповідна опція.

Раніше стало відомо, що китайський смартфон OnePlus 13T за потужністю батареї обігнав навіть флагманські гаджети Apple і Samsung. Цьому допомогла нова кремній-вуглецева технологія.