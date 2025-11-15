Android-смартфоны на любой бюджет: названы лучшие модели OnePlus в 2025 году (фото)

Китайский бренд OnePlus постепенно вышел на уровень одного из лучших производителей Android-смартфонов. Он предлагает не только дорогие флагманы, но и вполне доступные модели для более скромного бюджета.

OnePlus научился сочетать в своих гаджетах хорошее качество и приемлемую цену, отмечает tomsguide.com. Эксперты издания составили свой список лучших смартфонов OnePlus, которые можно купить в 2025 году.

OnePlus 13

Эту модель признали лучшим телефоном OnePlus в целом. Во-первых, он гораздо дешевле прочих флагманов, подчеркивают специалисты. Во-вторых, по функционалу он не уступает даже премиальным моделям Samsung Galaxy. Пользователи и эксперты хвалят функции искусственного интеллекта, удобный дисплей (6,82 дюйма, 2K 120 Гц OLED) и новый мощный чипсет Snapdragon 8 Elite.

Смартфон OnePlus 13 Фото: tomsguide.com

Впечатляет и время автономной работы – почти 20 часов без подзарядки, а камера тут вообще лучшая из всех, что есть у OnePlus на сегодняшний день.

OnePlus 12R

Этот телефон посчитали лучшим по соотношению цены и качества.

Смартфон OnePlus 12R Фото: The Verge

Тут дисплей поменьше (6,78 дюйма FHD OLED), а чипсет Snapdragon 8 Gen 3 2024 года, хоть и достаточно сильный, но все же не дотягивает до уровня самых продвинутых Android-смартфонов 2025 года. Функции ИИ тоже несколько ограничены, но в остальном это отличная модель, сочетающая в себе флагманские качества и бюджетную цену.

OnePlus Open

Лучший премиальный телефон OnePlus. Кроме того, эксперты издания называют его своим любимым складным смартфоном.

Складной смартфон OnePlus Open Фото: zdnet.com

Телефон легкий и компактный, может похвастаться долгим временем автономной работы (что не так часто встречается у складных моделей) и 512 ГБ встроенной памяти.

Есть две камеры по 48 Мп и одна – с телеобъективом на 64 Мп на задней панели, а системе Open Canvas позволяет легко открывать и переключаться между приложениями. Что касается качества фотографий, то к нему могут быть замечания, но, с другой стороны, это и не является приоритетом для складных смартфонов.

Единственным явным минусом называют отсутствие беспроводной зарядки. Мы привыкли, что она обязательно должна быть у премиальных телефонов, но такова уж традиция OnePlus: бренд обходится без нее на своих устройствах.

OnePlus Nord N30 5G

А это, наоборот, лучший бюджетный вариант среди гаджетов OnePlus.

Смартфон OnePlus Nord N30 5G Фото: OnePlus

Среди преимуществ смартфона – зарядка мощностью 50 Вт и стильный дисплей с частотой обновления 120 Гц. Правда, качество фотографий все-таки не идеальное, но если вы не фанат мобильной фотографии, и, к тому же, хотите приобрести надежный недорогой телефон, то это как раз подходящая опция.

Ранее стало известно, что китайский смартфон OnePlus 13T по мощности батареи обогнал даже флагманские гаджеты Apple и Samsung. Этому помогла новая кремний-углеродная технология.