Вышел смартфон с гигантской батарей на 8300 мАч: раскрыты официальные характеристики

Компания OnePlus раскрыла подробности о смартфоне Ace 6T накануне выпуска в Китае, который состоится 3 декабря. Он получит мощный процессор и очень емкую батарею.

OnePlus Ace 6T оснастили огромным аккумулятором емкостью 8300 мАч, что обещает большое время автономной работы. Подробности сообщило издание GSM Arena, ссылаясь на официальный анонс в китайской социальной сети Weibo.

Производитель подтвердил, что OnePlus Ace 6T будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 5. Вероятно, он станет первым смартфоном в мире, использующим этот чип.

Емкость аккумулятора 8300 мАч звучит внушительно. Для сравнения, флагман OnePlus 15 обладает емкостью 7300 мАч и во время тестов GSM Arena на выносливость проработал в среднем более 23 часов при активном использовании. Вполне вероятно, OnePlus Ace 6T продержится сутки (24 часа) или более. Впроечем, у модели OnePlus Ace 6 батарея еще больше — 7800 мАч.

Відео дня

OnePlus Ace 6T также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что поможет активно использовать его.

Как пишет Gizmochina, OnePlus Ace 6T уже представлен в каталоге продукции China Telecom, и это раскрывает больше подробностей о технических характеристиках. Он получил 6,83-дюймовый OLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2800 x 1272 пикселей) и частотой обновления 165 Гц.

В Китае OnePlus Ace 6T будет представлен в таких конфигурациях операционной и встроенной памяти:

12 ГБ + 256 ГБ;

12 ГБ + 512 ГБ;

16 ГБ + 256 ГБ;

16 ГБ + 512 ГБ;

16 ГБ + 1 ТБ.

По слухам, смартфон будет работать под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16. Среди доступных интерфейсов — поддержка двух SIM-карт, Bluetooth, Wi-Fi, NFC и USB-C, а разблокировка осуществляется с помощью ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран. Смартфон должны выпустить в продажу 19 ноября.

Официальный тизер OnePlus Ace 6T

Ранее писали о характеристиках нового чипа Snapdragon 8 Gen 5. Эта версия чуть слабее Snapdragon 8 Elite Gen 5, но должна сделать мощные смартфоны чуть дешевле.

Обнародовали также рейтинг лучших смартфонов OnePlus в 2025 году. Производитель предлагает модели под разные бюджет.