Мощные смартфоны станут дешевле: какие гаджеты получат новый чип Snapdragon 8 Gen 5

Американский производитель Qualcomm официально представил мобильный чипсет Snapdragon 8 Gen 5, предназначенный для смартфонов среднего класса.

Он является чуть упрощенной версией Snapdragon 8 Elite Gen 5 и призван обеспечить флагманскую производительность по более доступной цене. Об этом пишет издание GSM Arena.

Snapdragon 8 Gen 5 производится по 3-нм техпроцессу, как и "элитная" версия. Он оснащен процессором Oryon третьего поколения от Qualcomm с 2 основными ядрами, работающими на частоте 3,8 ГГц, и 6 производительными ядрами, работающими на частоте 3,32 ГГц.

По тактовым частотам Snapdragon 8 Gen 5 уступает Elite, у которого два основных ядра работают на 4,6 ГГц, а остальные шесть — на 3,62 ГГц. Новинка получила тот же графический процессор Adreno 840 с Frame Motion Engine 3.0, но без высокопроизводительной памяти Adreno (HPM).

Как обратило внимание издание The Verge, модем X80 меет немного более низкую пиковую скорость 5G, хотя производительность Bluetooth и Wi-Fi должна быть такой же. Спутниковая и сверширокополосная связь (UWB) поддерживается.

Характеристики графического процессора Adreno и нейропроцессора Hexagon AI NPU немного ниже по сравнению с Elite, а еще Gen 5 не поддерживает новейший накопитель UFS 4.1. В остальном характеристики элитной и упрощенной версий идентичны, включая возможности зарядки, поддержку дисплеев и подавляющее большинство аппаратных опций камеры.

Qualcomm сравнивает Snapdragon 8 Gen 5 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 двухлетней давности, обещая улучшение производительности центрального процессора на 36%, графического — на 11%, ИИ-задач — на 46% и общую экономию энергии на 13%.

Ускорение работы с ИИ обеспечивает нейропроцессор Hexagon от Qualcomm. Он поддерживает встроенный искусственный интеллект и многомодальный ввод, а также функции ИИ-агента, такие как контекстные предложения на основе персональных данных. Последняя дебютировала вместе с Snapdragon 8 Elite.

Первый смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 5 выпустит компания OnePlus, вероятно, это будет модель Ace 6T или 15R. Телефоны OnePlus серии R немного уступают своим флагманским аналогам, но, как следствие, имеют более низкую цену. Ожидается, что другие OEM-производители, такие как iQOO, Motorola и vivo, также вскоре представят смартфоны с новым чипом.

Ранее эксперты назвали лучшие смартфоны, которые получат Snapdragon 8 Elite Gen 5. Их разрабатывают Xiaomi, iQOO, OnePlus, Samsung, Realme.

Смартфон OnePlus 15 уже вышел на рынок со Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он имеет высокую производительность благодаря оперативной памяти LPDDR5X Ultra+ и накопителю UFS 4.1.