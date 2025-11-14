OnePlus 15 с батареей 7300 мАч удивил ценой: сколько стоит новый флагман (фото, видео)

Дебютировала международная версия смартфона OnePlus 15. Новинка сохранила впечатляющие характеристики, включая 165-герцевый экран и гигантскую батарею, но цена за пределами Китая оказалась значительно выше местной.

OnePlus 15 теперь доступен для покупки по всему миру. Аппарат предлагает топовые "железо" и экран, а также свежий дизайн, пишет Gizmochina.

Телефон оснащен 6,78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 1.5K (2772×1272 пикселей). Его главная особенность — адаптивная частота обновления, которая может меняться от 1 до 120 Гц в обычном режиме и "разгоняться" до 165 Гц в поддерживаемых играх. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2 и имеет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Дисплей OnePlus 15 Фото: expertreviews.co.uk

В основе устройства — процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он трудится в паре с 12/16 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти LPDDR5X Ultra+ и накопителем UFS 4.1 объемом до 512 ГБ (версия на 1 ТБ осталась эксклюзивом для КНР). За охлаждение отвечает продвинутая система Cryo-Velocity Cooling с 3D-испарительной камерой и аэрогелем аэрокосмического класса.

Главная фишка OnePlus 15 — это кремний-наностековая батарея емкостью 7300 мАч, самая емкая в истории бренда. Поддерживается быстрая проводная зарядка SuperVOOC мощностью 120 Вт и беспроводная AirVOOC на 50 Вт. Производитель обещает, что батарея сохранит более 80% своей емкости даже после четырех лет использования.

Обзор OnePlus 15 от крупнейшего в мире техноблогера Маркеса Браунли

Смартфон комплектуется тройной основной камерой: 50-Мп главный сенсор Sony IMX906 с оптической стабилизацией, 50-Мп сверхширокоугольный Omnivision OV50D и 50-Мп перископический телеобъектив Samsung JN5 с 3,5-кратным оптическим зумом. За обработку отвечает новый движок DetailMax Engine. Фронтальная камера на 32 Мп также умеет снимать видео в 4K. Предустановлена оболочка OxygenOS 16 на базе ОС Android 16 с глубокой интеграцией ИИ-ассистента Google Gemini.

Если в Китае смартфон стартовал с отметки в $560, то за его пределами он стоит значительно дороже. Цены в США:

12/256 ГБ: $900 (около 37 800 грн).

$900 (около 37 800 грн). 16/512 ГБ: $1000 (около 42 000 грн).

