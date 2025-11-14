OnePlus 15 з батареєю 7300 мАг здивував ціною: скільки коштує новий флагман (фото, відео)

Дебютувала міжнародна версія смартфона OnePlus 15. Новинка зберегла вражаючі характеристики, включно з 165-герцевим екраном і гігантською батареєю, але ціна за межами Китаю виявилася значно вищою за місцеву.

OnePlus 15 тепер доступний для покупки по всьому світу. Апарат пропонує топові "залізо" і екран, а також свіжий дизайн, пише Gizmochina.

Телефон оснащений 6,78-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED з роздільною здатністю 1.5K (2772×1272 пікселів). Його головна особливість — адаптивна частота оновлення, яка може змінюватися від 1 до 120 Гц у звичайному режимі і "розганятися" до 165 Гц у підтримуваних іграх. Екран захищений склом Gorilla Glass Victus 2 і має ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Дисплей OnePlus 15 Фото: expertreviews.co.uk

В основі пристрою — процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Він працює в парі з 12/16 ГБ надшвидкої оперативної пам'яті LPDDR5X Ultra+ і накопичувачем UFS 4.1 об'ємом до 512 ГБ (версія на 1 ТБ залишилася ексклюзивом для КНР). За охолодження відповідає просунута система Cryo-Velocity Cooling з 3D-випарною камерою і аерогелем аерокосмічного класу.

Головна фішка OnePlus 15 — це кремній-наностекова батарея ємністю 7300 мАг, найємніша в історії бренду. Підтримується швидка дротова зарядка SuperVOOC потужністю 120 Вт і бездротова AirVOOC на 50 Вт. Виробник обіцяє, що батарея збереже понад 80% своєї ємності навіть після чотирьох років використання.

Огляд OnePlus 15 від найбільшого у світі техноблогера Маркеса Браунлі

Смартфон комплектується потрійною основною камерою: 50-Мп головний сенсор Sony IMX906 з оптичною стабілізацією, 50-Мп надширококутний Omnivision OV50D і 50-Мп перископічний телеоб'єктив Samsung JN5 з 3,5-кратним оптичним зумом. За обробку відповідає новий движок DetailMax Engine. Фронтальна камера на 32 Мп також вміє знімати відео в 4K. Попередньо встановлено оболонку OxygenOS 16 на базі ОС Android 16 з глибокою інтеграцією ШІ-асистента Google Gemini.

Якщо в Китаї смартфон стартував з позначки в $560, то за його межами він коштує значно дорожче. Ціни в США:

12/256 ГБ: $900 (близько 37 800 грн).

$900 (близько 37 800 грн). 16/512 ГБ: $1000 (близько 42 000 грн).

