Топ 5 найкращих смартфонів жовтня 2025 року: здивував не тільки Xiaomi (фото, відео)

Жовтень відзначився анонсами потужних Android-флагманів, готових кинути виклик визнаним лідерам ринку. Крім гучного Redmi K90 Pro Max, вийшли гаджети від Realme, OnePlus, Vivo і Red Magic з унікальними фішками.

Фокус зібрав п'ятірку найяскравіших і найтехнологічніших смартфонів цієї осені, які задають нові стандарти продуктивності, автономності та мобільної фотографії.

Realme GT 8 Pro Фото: Realme

Realme GT 8 Pro

Перший апарат бренду, створений у співпраці з відомим виробником фототехніки Ricoh Imaging. Головною його особливістю стали змінні блоки камер, що дають змогу кастомізувати зовнішній вигляд. Основний модуль на 50 Мп доповнено 50-мегапіксельним "надшириком" і вражаючим 200-мегапіксельним телефото з 3-кратним оптичним зумом. За продуктивність відповідає флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, а за графіку — співпроцесор R1, що забезпечує стабільні 120 fps в іграх.

Відео дня

Встановлено великий 6,79-дюймовий OLED-екран з частотою 144 Гц і піковою яскравістю 7000 ніт. А гігантська батарея на 7000 мАг підтримує надшвидку 120-ватну дротову і 50-ватну бездротову зарядку.

Ціна в Китаї: від $560 (близько 23 500 грн).

Red Magic 11 Pro Фото: Nubia

Red Magic 11 Pro

Ігрова новинка Red Magic пропонує безкомпромісну міць та унікальний дизайн. Телефон отримав 6,85-дюймовий OLED-екран без вирізів — фронтальна камера на 16 Мп захована під дисплей. Матриця підтримує частоту оновлення 144 Гц і високу частоту відгуку сенсора в 960 Гц. Усередині — топовий Snapdragon 8 Elite Gen 5, охолодження якого забезпечує просунута повітряно-рідинна система з мікронасосом і міні-кулером на 24 000 об/хв. За автономність відповідає рекордний для флагманів акумулятор на 8000 мАг зі швидкою зарядкою на 80 Вт. Для зручності в іграх на корпусі передбачені додаткові сенсорні кнопки-тригери.

Ціна в Китаї: від $700 (близько 29 400 грн).

Redmi K90 Pro Max Фото: Xiaomi

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro Max позиціонується як найдоступніший смартфон на передовому чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5. Він оснащений 6,9-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою 120 Гц і піковою яскравістю 3500 ніт. Є унікальна 2.1-канальна аудіосистема, налаштована спільно з Bose, з виділеним сабвуфером на задній панелі. Набір камер містить три модулі по 50 Мп: головний з оптичною стабілізацією, надширококутний і телефото з 5-кратним зумом. У наявності є ємна батарея на 7560 мАг з підтримкою 100-ватної дротової і 50-ватної бездротової зарядки.

Ціна в Китаї: від $560 (близько 23 500 грн).

Vivo X300 Pro Фото: Vivo

Vivo X300 Pro

Новий камерофон Vivo традиційно робить акцент на зйомку. Основний 50-Мп сенсор Sony LYT-828 оснащений просунутою системою стабілізації. Головною зіркою став 200-мегапіксельний телеоб'єктив Samsung HPB з 3,7-кратним зумом, який створює неймовірно деталізовані знімки на великій відстані. За обробку зображень відповідає фірмовий чип V3+ нового покоління. Смартфон отримав 6,78-дюймовий LTPO-екран із частотою 120 Гц, а всередині стоїть процесор MediaTek Dimensity 9500. Батарея ємністю 6510 мАг підтримує дротову (90 Вт) і бездротову зарядку (40 Вт).

Ціна в Китаї: від $745 (близько 31 300 грн).

OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15

OnePlus 15 виділяється свіжим дизайном з рекордно тонкими рамками в 1,15 мм і 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з плоскими гранями, а також першою в індустрії частотою оновлення до 165 Гц. З інших особливостей — SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 і акумулятор на 7300 мАг зі 120-ватною дротовою і 50-ватною бездротовою зарядкою. Компанія відмовилася від співпраці з Hasselblad і представила власну систему обробки фото. Камера потрійна (кожен фотосенсор — 50 Мп): основний, надширококутний і телевік із 3,5-кратним зумом.

Ціна в Китаї: від $560 (близько 23 500 грн).

Раніше Фокус писав про найкращі смартфони Xiaomi 2025 року для всіх користувачів. Китайський бренд Xiaomi славиться своїми якісними і водночас доступними смартфонами. А 2025 рік для компанії видався особливо вдалим — її гаджети зрівнялися з лідерами галузі, такими як Samsung і Pixel.