Топ-5 лучших смартфонов октября 2025 года: удивил не только Xiaomi (фото, видео)

Октябрь отметился анонсами мощных Android-флагманов, готовых бросить вызов признанным лидерам рынка. Помимо нашумевшего Redmi K90 Pro Max, вышли гаджеты от Realme, OnePlus, Vivo и Red Magic с уникальными фишками.

Фокус собрал пятерку самых ярких и технологичных смартфонов этой осени, которые задают новые стандарты производительности, автономности и мобильной фотографии.

Realme GT 8 Pro Фото: Realme

Realme GT 8 Pro

Первый аппарат бренда, созданный в сотрудничестве с известным производителем фототехники Ricoh Imaging. Главной его особенностью стали сменные блоки камер, позволяющие кастомизировать внешний вид. Основной модуль на 50 Мп дополнен 50-мегапиксельным "сверхшириком" и впечатляющим 200-мегапиксельным телефото с 3-кратным оптическим зумом. За производительность отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, а за графику — сопроцессор R1, обеспечивающий стабильные 120 fps в играх.

Установлен большой 6,79-дюймовый OLED-экран с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 7000 нит. А гигантская батарея на 7000 мАч поддерживает сверхбыструю 120-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку.

Цена в Китае: от $560 (около 23 500 грн).

Red Magic 11 Pro Фото: Nubia

Red Magic 11 Pro

Игровая новинка Red Magic предлагает бескомпромиссную мощь и уникальный дизайн. Телефон получил 6,85-дюймовый OLED-экран без вырезов — фронтальная камера на 16 Мп спрятана под дисплей. Матрица поддерживает частоту обновления 144 Гц и высокую частоту отклика сенсора в 960 Гц. Внутри — топовый Snapdragon 8 Elite Gen 5, охлаждение которого обеспечивает продвинутая воздушно-жидкостная система с микронасосом и мини-кулером на 24 000 об/мин. За автономность отвечает рекордный для флагманов аккумулятор на 8000 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт. Для удобства в играх на корпусе предусмотрены дополнительные сенсорные кнопки-триггеры.

Цена в Китае: от $700 (около 29 400 грн).

Redmi K90 Pro Max Фото: Xiaomi

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro Max позиционируется как самый доступный смартфон на передовом чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Имеется уникальная 2.1-канальная аудиосистема, настроенная совместно с Bose, с выделенным сабвуфером на задней панели. Набор камер включает в себя три модуля по 50 Мп: главный с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный и телефото с 5-кратным зумом. В наличии емкая батарея на 7560 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

Цена в Китае: от $560 (около 23 500 грн).

Vivo X300 Pro Фото: Vivo

Vivo X300 Pro

Новый камерофон Vivo традиционно делает упор на съемку. Основной 50-Мп сенсор Sony LYT-828 оснащен продвинутой системой стабилизации. Главной звездой стал 200-мегапиксельный телеобъектив Samsung HPB с 3,7-кратным зумом, который создает невероятно детализированные снимки на большом расстоянии. За обработку изображений отвечает фирменный чип V3+ нового поколения. Смартфон получил 6,78-дюймовый LTPO-экран с частотой 120 Гц, а внутри стоит процессор MediaTek Dimensity 9500. Батарея емкостью 6510 мАч поддерживает проводную (90 Вт) и беспроводную зарядку (40 Вт).

Цена в Китае: от $745 (около 31 300 грн).

OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15

OnePlus 15 выделяется свежим дизайном с рекордно тонкими рамками в 1,15 мм и 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с плоскими гранями, а также первой в индустрии частотой обновления до 165 Гц. Из других особенностей — SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор на 7300 мАч со 120-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой. Компания отказалась от сотрудничества с Hasselblad и представила собственную систему обработки фото. Камера тройная (каждый фотосенсор — 50 Мп): основной, сверхширокоугольный и телевик с 3,5-кратным зумом.

Цена в Китае: от $560 (около 23 500 грн).

