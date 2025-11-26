Потужні смартфони стануть дешевшими: які гаджети отримають новий чип Snapdragon 8 Gen 5

Американський виробник Qualcomm офіційно представив мобільний чипсет Snapdragon 8 Gen 5, призначений для смартфонів середнього класу.

Він є трохи спрощеною версією Snapdragon 8 Elite Gen 5 і покликаний забезпечити флагманську продуктивність за більш доступною ціною. Про це пише видання GSM Arena.

Snapdragon 8 Gen 5 виробляється за 3-нм техпроцесом, як і "елітна" версія. Він оснащений процесором Oryon третього покоління від Qualcomm з 2 основними ядрами, що працюють на частоті 3,8 ГГц, і 6 продуктивними ядрами, що працюють на частоті 3,32 ГГц.

За тактовими частотами Snapdragon 8 Gen 5 поступається Elite, у якого два основних ядра працюють на 4,6 ГГц, а решта шість — на 3,62 ГГц. Новинка отримала той самий графічний процесор Adreno 840 з Frame Motion Engine 3.0, але без високопродуктивної пам'яті Adreno (HPM).

Як звернуло увагу видання The Verge, модем X80 має трохи нижчу пікову швидкість 5G, хоча продуктивність Bluetooth і Wi-Fi має бути такою самою. Супутниковий і надширокосмуговий зв'язок (UWB) підтримується.

Характеристики графічного процесора Adreno і нейропроцесора Hexagon AI NPU трохи нижчі порівняно з Elite, а ще Gen 5 не підтримує новітній накопичувач UFS 4.1. В іншому характеристики елітної та спрощеної версій ідентичні, включно з можливостями зарядки, підтримкою дисплеїв і переважною більшістю апаратних опцій камери.

Qualcomm порівнює Snapdragon 8 Gen 5 із чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 дворічної давності, обіцяючи поліпшення продуктивності центрального процесора на 36%, графічного — на 11%, ШІ-завдань — на 46% і загальну економію енергії на 13%.

Прискорення роботи з ШІ забезпечує нейропроцесор Hexagon від Qualcomm. Він підтримує вбудований штучний інтелект і багатомодальне введення, а також функції ШІ-агента, такі як контекстні пропозиції на основі персональних даних. Остання дебютувала разом зі Snapdragon 8 Elite.

Перший смартфон на базі Snapdragon 8 Gen 5 випустить компанія OnePlus, імовірно, це буде модель Ace 6T або 15R. Телефони OnePlus серії R трохи поступаються своїм флагманським аналогам, але, як наслідок, мають нижчу ціну. Очікується, що інші OEM-виробники, як-от iQOO, Motorola та vivo, також незабаром представлять смартфони з новим чипом.

Раніше експерти назвали найкращі смартфони, які отримають Snapdragon 8 Elite Gen 5. Їх розробляють Xiaomi, iQOO, OnePlus, Samsung, Realme.

Смартфон OnePlus 15 уже вийшов на ринок зі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Він має високу продуктивність завдяки оперативній пам'яті LPDDR5X Ultra+ та накопичувачу UFS 4.1.