Топ 5 смартфонів, які отримають новий чіп Qualcomm і працюватимуть краще за всіх (фото)

Компанія Qualcomm представила новий чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, і вже стало відомо, на які флагманські Android-смартфони поставлять цей процесор.

Серед підтверджених моделей — телефони таких лідерів мобільної індустрії, як Samsung і Xiaomi, пише androidauthority.com. Видання назвало головні моделі нових смартфонів, які працюватимуть на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 17

Це будуть перші телефони Xiaomi з новим процесором. Серія Xiaomi 17 включатиме базову модель Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro і Xiaomi 17 Pro Max.

Нова лінійка Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

Уже відомо, що Xiaomi 17 Pro заявлений як найпотужніший компактний флагман, а Xiaomi 17 Pro Max — як найпотужніший телефон загалом (тут зауважимо, що модель Ultra цьогоріч із лінійки зникла, і експерти кажуть, що Xiaomi вже відкрито наслідує Apple).

iQOO 15

Сама китайська компанія iQOO — суббренд Vivo — поки що не підтвердила офіційно наявність чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у своїх нових гаджетах, але фахівці вважають, що буде саме так, адже попередні флагмани iQOO теж оснащувалися новітнім на той момент чипсетом Qualcomm.

Новий смартфон iQOO 15 Фото: androidauthority.com

Однією з головних фішок нового смартфона заявлена задня панель, що змінює колір від сірого до рожевого.

OnePlus 15

Серія OnePlus 15 піде за серією OnePlus 13. Число 14 вирішили пропустити, оскільки в китайській традиції воно вважається нещасливим. Втім, це не завадить компанії OnePlus 15 поставити на нову модель Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Смартфон OnePlus 15

Поки що про телефон відомо мало, і це інформація з витоків, але в тому, що йому дістанеться топовий процесор, можна, мабуть, не сумніватися.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Принаймні один із телефонів у майбутній серії Galaxy S26 забезпечать новим флагманським SoC від Qualcomm. Водночас ходять чутки, що Samsung може використовувати свій фірмовий чипсет Exynos 2600 у моделях Galaxy S26 Pro і Galaxy S26 Edge на деяких ринках. Тож Snapdragon 8 Elite Gen 5, найімовірніше, дістанеться моделі Galaxy S26 Ultra.

Смартфони Samsung Galaxy S26 Фото: Android Headlines

Подробиць про нову серію поки немає, але відомо, що Samsung планує представити її на початку 2026 року разом з оболонкою One UI 8.5.

Realme GT8 Pro

Цей смартфон вийде в рідному Китаї вже в жовтні, а трохи пізніше з'явиться і на світових ринках. Очікується, що крім чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, у нього будуть 200-мегапіксельна камера з телеобʼєктивом і дисплей з роздільною здатністю 2K.

Смартфон Realme GT8 Pro Фото: Weibo

Раніше стало відомо, що смартфони Samsung отримають унікальний чіп, який все змінить. Йшлося про те, що Qualcomm може використовувати передовий 2-нм вузол Samsung Foundry для чипсета Snapdragon 8 Elite 2.

Також повідомлялося, що завдяки новому чипу Snapdragon 8 Elite Gen 2 смартфони з Android стануть набагато потужнішими.