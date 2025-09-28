Топ-5 смартфонов, которые получат новый чип Qualcomm и будут работать лучше всех (фото)

Компания Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, и уже стало известно, на какие флагманские Android-смартфоны поставят этот процессор.

Среди подтвержденных моделей – телефоны таких лидеров мобильной индустрии, как Samsung и Xiaomi, пишет androidauthority.com. Издание назвало главные модели новых смартфонов, которые будут работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 17

Это будут первые телефоны Xiaomi с новым процессором. Серия Xiaomi 17 будет включать базовую модель Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max.

Новая линейка Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

Уже известно, что Xiaomi 17 Pro заявлен как самый мощный компактный флагман, а Xiaomi 17 Pro Max – как самый мощный телефон в целом (тут заметим, что модель Ultra в этом году из линейки исчезла, и эксперты говорят, что Xiaomi уже открыто подражает Apple).

iQOO 15

Сама китайская компания iQOO – суббренд Vivo – пока не подтвердила официально наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в своих новых гаджетах, но специалисты считают, что будет именно так, ведь предыдущие флагманы iQOO тоже оснащались новейшим на тот момент чипсетом Qualcomm.

Новый смартфон iQOO 15 Фото: androidauthority.com

Одной из главных фишек нового смартфона заявлена задняя панель, меняющая цвет от серого до розового.

OnePlus 15

Серия OnePlus 15 последует за серией OnePlus 13. Число 14 решили пропустить, так как в китайской традиции оно считается несчастливым. Впрочем, это не помешает компании OnePlus 15 поставить на новую модель Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Смартфон OnePlus 15

Пока что про телефон известно мало, и это информация из утечек, но в том, что ему достанется топовый процессор, можно, видимо не сомневаться.

Samsung Galaxy S26 Ultra

По крайней мере один из телефонов в будущей серии Galaxy S26 снабдят новым флагманским SoC от Qualcomm. В то же время ходят слухи, что Samsung может использовать свой фирменный чипсет Exynos 2600 в моделях Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Edge на некоторых рынках. Так что Snapdragon 8 Elite Gen 5, скорее всего, достанется модели Galaxy S26 Ultra.

Смартфоны Samsung Galaxy S26 Фото: Android Headlines

Подробностей о новой серии пока нет, но известно, что Samsung планирует представить ее в начале 2026 года вместе с оболочкой One UI 8.5.

Realme GT8 Pro

Этот смартфон выйдет в родном Китае уже в октябре, а чуть позже появится и на мировых рынках. Ожидается, что кроме чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, у него будут 200-мегапиксельная камера с телеобъективом и дисплей с разрешением 2K.

Смартфон Realme GT8 Pro Фото: Weibo

Ранее стало известно, что смартфоны Samsung получат уникальный чип, который все изменит. Речь шла о том, что Qualcomm может использовать передовой 2-нм узел Samsung Foundry для чипсета Snapdragon 8 Elite 2.

Также сообщалось, что благодаря новому чипу Snapdragon 8 Elite Gen 2 смартфоны с Android станут гораздо мощнее.