Moto G Stylus 2025 за 300 доларів здивував: його обрали найкращим бюджетником року (фото)

Покупцям більше не доведеться йти на компроміси в плані ціни та якості, вважає експерт Android Рolice, який протестував бюджетний Moto G Stylus 2025.

За останні кілька років Motorola виконала чудову роботу, випускаючи недорогі телефони, і Moto G Stylus 2025 — заслуговує на увагу користувачів, і ось чому, пише androidpolice.com.

Модель оснащена яскравим 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 1220x2712 пікселів. Ігри та фільми на ньому виглядають чудово. Завдяки максимальній яскравості 3000 ніт він не сліпне на сонці, чого не скажеш про інші бюджетні телефони.

Екошкіра, що обтягує корпус, забезпечує краще зчеплення телефону з рукою і не перетворює задню панель пристрою на розсадник відбитків пальців. Якщо користувачам подобається носити телефон без чохла, Motorola підвищила надійність G Stylus 2025 року, забезпечивши захист IP68 і відповідність стандарту MIL-STD-810H.

Смартфон Moto G Stylus 2025 Фото: androidpolice.com

Під капотом знаходиться продуктивний чипсет Snapdragon 6 Gen 3. У поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті G Stylus 2025 забезпечує плавну роботу. Можна легко працювати з соціальними мережами та офісними додатками без пригальмовувань у Gmail або WhatsApp. Процесор дає змогу запускати ігри легкого та середнього рівня, але запускати Genshin Impact на максимальних налаштуваннях все ж не варто.

Час автономної роботи — ще одна причина, з якої тестувальник рекомендує G Stylus 2025. Акумулятор ємністю 5000 мАг може працювати цілий день або два без підзарядки, і, на відміну від інших бюджетних телефонів, він швидко заряджається. Moto оснастила G Stylus 2025 швидкою зарядкою потужністю 68 Вт, як і деякі дорожчі моделі компанії. Компанія також оснастила його бездротовою зарядкою, що рідко зустрінеш на пристроях вартістю менше 300 доларів.

Смартфон Moto G Stylus 2025 і стилус Фото: androidpolice.com

Набір додатків Motorola для стилуса працює відмінно, дають можливість створити GIF-анімацію. Інтерфейс Hello UI і робота з програмним забезпеченням Moto забезпечують хороший користувацький досвід.

Експерт упевнений, що Moto G Stylus отримає обіцяні оновлення програмного забезпечення та оновлення Android, але ніхто не може обіцяти, що вони будуть доступні вчасно. Для більшості користувачів це не проблема, і коли вони витрачають 300 доларів, то терпимість до запізнілої підтримки програмного забезпечення зростає.

Фотографії, які робить 50-мегапіксельна основна камера, доволі гарні, але можна помітити зниження якості та передачі кольору при перемиканні на 13-мегапіксельну надширококутну камеру.

В Україні такий смартфон можна купити за ціною від 12 000 грн, що досить непогано для такої збалансованої моделі.

Раніше ми повідомляли про те, які 5 смартфонів не варто купувати в Чорну п'ятницю, і що взяти замість них. Android-смартфони користуватимуться особливою популярністю в "Чорну п'ятницю", але фахівці попереджають: низька ціна — не привід купувати все підряд. Варто бути обережними з деякими смартфонами Samsung, Google, Motorola.