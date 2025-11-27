У жодному разі не купуйте ці 5 смартфонів у Чорну п'ятницю: що взяти замість них (фото)

Android-смартфони користуватимуться особливою популярністю в "Чорну п'ятницю", але фахівці попереджають: низька ціна — не привід купувати все підряд. Варто бути обережними з деякими смартфонами Samsung, Google, Motorola.

Експерти видання androidauthority.com вважають, що в "Чорну п'ятницю" багато магазинів електроніки влаштовуватимуть розпродажі і робитимуть знижки на Android-смартфони. Однак є моделі, які вони не радять купувати.

Samsung Galaxy A36 5G

Лінійка Samsung Galaxy A незмінно залишається однією з найпопулярніших, а A36 5G — одна з останніх моделей, що вийшли на світовий ринок. На жаль, навіть зі знижкою в 100 доларів у "Чорну п'ятницю" Galaxy A36 5G складно рекомендувати, нарікають автори матеріалу.

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G у руці Фото: androidauthority.com

У A36 хороший AMOLED-дисплей і легкий корпус, а обіцянка Samsung оновлювати пристрій протягом 7 років — чудова преференція для такого дешевого телефону. На жаль, низька продуктивність не дозволяє назвати A36 телефоном, яким хотілося б користуватися 7 років. Смартфон зазнає труднощів навіть із базовими завданнями, як-от запуск додатка камери та прокручування робочих екранів.

Можна було б пробачити A36 проблеми з продуктивністю, якби він продавався за ціною 300 доларів, а не 400.

"Якщо ви шукаєте телефон у цьому ціновому діапазоні, зверніть увагу на Moto G Stylus (2025), який має набагато більшу продуктивність", — підкреслюють фахівці.

Motorola Moto G (2025)

Moto G Stylus (2025) — чудовий вибір для "Чорної п'ятниці", але того ж не можна сказати про його "побратима" — Moto G (2025), пишуть автори. Ця версія Moto G має ідентичний вигляд зі своїм аналогом Stylus, але на практиці в усіх відношеннях поступається йому, підкреслюють вони.

Як і Galaxy A36 5G, Moto G (2025) страждає від низької продуктивності. Хоча телефон показує непогані результати в бенчмарках, у реальних умовах він працює дуже повільно, і навіть найпростіші завдання уповільнюють його роботу аж до повної зупинки. На відміну від A36, Moto G (2025) не отримує довгострокових оновлень програмного забезпечення: компанія обіцяє всього 2 оновлення ОС Android, які дозволять досягти версії Android 17.

Смартфон Motorola Moto G (2025) у руці Фото: androidauthority.com

Додаткові камери теж не найкращі. Загалом, резюмують тестувальники, Moto G (2025) стане невдалою покупкою — навіть з урахуванням знижки в 50 доларів у "Чорну п'ятницю", яка знизить його вартість до 150 доларів.

"Якщо ви шукаєте дешевий Android-смартфон, то підійде Samsung Galaxy A16 5G. Його роздрібна ціна в 200 доларів — відмінне співвідношення ціни і якості, і ці гроші будуть витрачені набагато розумніше", — вважають фахівці.

Motorola Moto G Play (2024)

Moto G (2025) — не єдиний телефон Motorola, якого варто уникати в "Чорну п'ятницю". Велика ймовірність, що ви натрапите на Moto G Play (2024), який пропонуватимуть за 100 доларів.

Смартфон Motorola Moto G Play (2024) Фото: androidauthority.com

Автори вважають, що Moto G Play (2024) — не дуже хороший смартфон, навіть з урахуванням розпродажу в "Чорну п'ятницю", і з багатьох причин. У нього перевантажене ПЗ, немає 5G, немає NFC-чіпа, неякісний дисплей, повільна зарядка і дивна політика оновлень. Телефон був випущений з Android 13, був оновлений до Android 14, і це єдине оновлення ОС, яке він коли-небудь отримає.

"Варто витратити трохи більше 100 доларів на Moto G Stylus (2025) або Galaxy A16 5G", — підсумовують експерти.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Ще один Android-смартфон, від якого варто триматися подалі, — це Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, йдеться в матеріалі. Це перший бюджетний розкладний телефон Samsung, і розпродаж у "Чорну п'ятницю" обіцяє цінник у 700 доларів замість 900.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Фото: androidauthority.com

Крім високої роздрібної ціни, у Flip 7 FE є й інші недоліки. Екран-вкладка застарів, а програмне забезпечення незручне і незручне у використанні. Час автономної роботи не вражає, швидкість зарядки низька, а камери теж не особливо хороші.

"Краще придбати Motorola Razr Plus (2025). Ця "розкладачка" має значно кращий екран-вкладку, гарний час автономної роботи, дуже швидку зарядку та надійні камери", — радять автори.

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold розчарував експертів. У нього непогане програмне забезпечення, міцний дизайн і вбудовані магніти, але багато чого в ньому здається застарілим, порівняно з конкурентами: громіздкий форм-фактор, відсутність камер і обмеження продуктивності Tensor G5.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: androidauthority.com

Galaxy Z Fold 7 — один із головних конкурентів Pixel 10 Pro Fold, і в "Чорну п'ятницю" краще придивитися до нього.

"Z Fold 7 значно легший і тонший, оснащений набагато швидшим процесором, більш універсальними камерами та надійнішим складним програмним забезпеченням. Якщо ви вже плануєте витратити чималу суму на телефон у "Чорну п'ятницю", то купіть Fold 7", — запевняють фахівці.

