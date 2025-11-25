Який телевізор купити в "Чорну п'ятницю": топ 3 найкращих моделі в Україні, плюси та мінуси

В Україні 28 листопада відбудеться "Чорна п'ятниця", і багато магазинів уже запустили розпродажі техніки, зокрема телевізорів. Часто зі знижками пропонують старі або непопулярні моделі, але цього року є три чудові варіанти.

Телевізори LG OLED C5, Samsung Q8F, HISENSE U7Q здобули високі оцінки критиків за якість зображення та функціональність, хоча кожен з них має свої недоліки. Фокус розповість, чому до них варто придивитися в "Чорну п'ятницю" 2025 року.

LG C5 — найкращий телевізор OLED

Телевізор LG OLED C5 вважається одним із найкращих Фото: Скриншот

Телевізор з OLED-панеллю 2025 року, який прийшов на заміну LG C4. Це універсальна модель, яка добре підходить як для темної кімнати завдяки ідеальному рівню чорного та яскравим кольорам, так і для освітлених приміщень завдяки високій яскравості в HDR та SDR. Він непогано справляється з відблисками від непрямого світла, але йому складно побороти промені, що потрапляють прямо на екран.

LG C5 знаходиться між середнім LG B5 OLED і флагманським LG G5 OLED. На відміну від G5, C5, як і раніше, використовує традиційну панель WOLED і трохи менш потужний процесор Alpha 9 AI Processor Gen8.

Проте технічні характеристики моделі вражають за свою ціну, включно з роздільною здатністю 4К Ultra HD (3840x2160) і дуже широким кутом огляду. Команда оглядачів RTINGS за підсумками свого тестування поставила йому 8,6 балів із 10 можливих.

Телевізор оснащений чотирма портами HDMI 2.1 з пропускною спроможністю до 4K з частотою оновлення 144 Гц з VRR, що відмінно підходить для ігор. LG C5 працює на базі LG webOS версії 2025 року і поставляється з новою версією пульта дистанційного керування LG Magic Remote. Він також підтримує популярний формат Dolby Vision HDR, але LG відмовилася від підтримки наскрізного передавання звуку DTS у всій своїй лінійці телевізорів 2025 року, хоча технологію використовують більшість моделей 2023 і 2024 років.

Під час "Чорної п'ятниці" можна купити телевізор зі знижкою в 35 000 грн, ціна LG C5 з діагоналлю 65 дюймів 84 999 грн замість звичайної 119 999 грн.

Samsung QN70F

Телевізор Samsung QN70F можна вигідно купити в "Чорну п'ятницю" Фото: Скриншот

4K-телевізор середнього класу з панеллю Neo QLED (поліпшена Mini LED), випущений у 2025 році. Він найкраще підходить для перегляду фільмів і серіалів у помірно освітленій кімнаті, але впорається і при хорошому освітленні, якщо тільки світло не падає під прямим кутом.

Він працює на процесорі Samsung NQ4 AI Gen2, який безперервно аналізує зображення і коригує його в режимі реального часу. Процесор підсилює сприйняття глибини завдяки технології Real Depth Enhancer, що збільшує контраст між елементами переднього і заднього плану, роблячи зображення більш об'ємним.

Samsung QN70F підтримує до 4K при 144 Гц з повними можливостями VRR на всіх чотирьох портах HDMI 2.1. Samsung також підтримує технологію AMD FreeSync Premium Pro, яка усуває розриви та пригальмовування зображення, зберігаючи при цьому якість HDR під час гри. Звукова система потужністю 20 Вт оснащена технологією стеження за об'єктами Sound Lite, тож це один із найкращих телевізорів для ігор.

Операційна система Samsung Tizen працює швидко і легко відгукується на команди. Функції Samsung Vision AI кардинально змінюють взаємодію зі смарт-телевізорами. Функція "Натисни для пошуку" дає змогу наводити курсор на акторів або об'єкти на екрані, щоб миттєво отримати інформацію про них з інтернету.

Усе це — добре, але Samsung QN70F бракує точності передачі кольору та обробки HDR, а також потужності звуку порівняно з дорожчими моделями. Незважаючи на це, варто задуматися про покупку за ціною 32 999 грн за версію з діагоналлю 55 дюймів, адже зазвичай телевізор коштує в Україні 40 999 грн. Це дуже вигідна ціна на такий хороший телевізор.

TCL C6K — найкращий HDR телевізор

Телевізор TCL C6K обіцяє хорошу якість за помірну ціну Фото: TCL

Один з найкращих недорогих телевізорів mini-LED за версією оглядача Джеймса Девідсона з Tech Radar. Він забезпечує загалом хорошу якість зображення з високою яскравістю і насиченими кольорами, а також високою деталізацією і глибоким рівнем чорного. Повністю підтримує HDR, включно з форматами Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 і HLG.

Конструкція вирізняється легкістю, міцністю та надійністю. Звук TCL C6K чистий і потужний, незважаючи на скромну 2.1-канальну акустичну систему. Підтримуються аудіоформати Dolby Atmos і DTS:X, у налаштуваннях є віртуалізатор об'ємного звуку. При цьому баси можуть бути нерівномірними, тому варто замислитися про купівлю саундбара.

Операційна система Google TV дає доступ до популярних потокових сервісів, таких як Netflix, Prime Video і Disney Plus. Втім, продуктивність іноді просідає.

TCL C6K добре підходить для відеоігор, адже підтримує 4K 144 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium), ALLM і Dolby Vision. Також доступний ігровий режим з параметрами, що налаштовуються, включно з Dark Detail і Aim Assist.

З нагоди "Чорної п'ятниці" ціну TCL C6K (55 дюймів) знизили з 41 999 до 28 999 грн, різниця — 13 000.

Порівняння TCL C6K і Samsung QN70F

