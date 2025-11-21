Чорна п'ятниця в Україні: які смартфони не варто купувати навіть із великими знижками (фото)

В Україні 28 листопада відбудеться традиційний розпродаж "Чорна п'ятниця", коли магазини пропонують знижки на техніку. Однак деякі смартфони краще не купувати навіть за низькими цінами.

Річ не в тому, що моделі погані, просто багато хто з них уже застарів і незабаром перестане підтримуватися виробниками. Такі рекомендації надало видання Tech Radar.

Телефони, які не рекомендують купувати в Чорну п'ятницю:

Nothing Phone 2 (більше не очікується отримання великих оновлень ОС);

OnePlus 11 (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2026 році);

iPhone 13 (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2027 році);

iPhone 13 Pro (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2027 році);

iPhone 13 Pro Max (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2027 році);

iPhone 13 mini (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2027 році);

Samsung Galaxy S23 (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2027 році);

Samsung Galaxy S23 Plus (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2027 році);

Samsung Galaxy S23 Ultra (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2027 році);

Samsung Galaxy S23 FE (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2027 році);

Samsung Galaxy Z Fold 5 (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2027 році);

Google Pixel 7 (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2027 році);

Google Pixel 7 Pro (очікується, що основні оновлення ОС припиняться у 2027 році).

Виробники припиняють підтримку старих моделей у міру зниження їхньої популярності та ускладнення нових пакетів програмного забезпечення. Смартфони в цьому списку ще можуть отримати одне або два великих оновлення, але перестануть бути актуальними вже через кілька років. Додатки перестануть стабільно працювати, а система опиниться під загрозою злому. Краще мати хоча б три роки в запасі, враховуючи, що деякі компанії зараз пропонують підтримку терміном до п'яти років.

Навпаки, під час розпродажу оглядачі рекомендують звернути увагу на знижки на серію Samsung Galaxy S24, iPhone 14 і Google Pixel 8.

Раніше експерти назвали найкращі бюджетні смартфони осені 2025 року. До них належать моделі від Samsung, Motorola, Google, OnePlus.

Писали також про найкращі смартфони середнього класу в 2025 році. Вони мають хороші екрани, потужні процесори і преміальний дизайн за вельми прийнятною ціною.