Черная пятница в Украине: какие смартфоны не стоит покупать даже с большими скидками (фото)

В Украине 28 ноября состоится традиционная распродажа "Черная пятница", когда магазины предлагают скидки на технику. Однако некоторые смартфоны лучше не покупать даже по низким ценам.

Дело не в том, что модели плохие, просто многие из них уже устарели и вскоре перестанут поддерживаться производителями. Такие рекомендации предоставило издание Tech Radar.

Телефоны, которые не рекомендуют покупать в Черную пятницу:

Nothing Phone 2 (больше не ожидается получения крупных обновлений ОС);

OnePlus 11 (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2026 году);

iPhone 13 (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2027 году);

iPhone 13 Pro (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2027 году);

iPhone 13 Pro Max (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2027 году);

iPhone 13 mini (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2027 году);

Samsung Galaxy S23 (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2027 году);

Samsung Galaxy S23 Plus (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2027 году);

Samsung Galaxy S23 Ultra (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2027 году);

Samsung Galaxy S23 FE (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2027 году);

Samsung Galaxy Z Fold 5 (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2027 году);

Google Pixel 7 (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2027 году);

Google Pixel 7 Pro (ожидается, что основные обновления ОС прекратятся в 2027 году).

Производители прекращают поддержку старых моделей по мере снижения их популярности и усложнения новых пакетов программного обеспечения. Смартфоны в этом списке еще могут получить одно или два крупных обновления, но перестанут быть актуальными уже через пару лет. Приложения перестанут стабильно работать, а система окажется под угрозой взлома. Лучше иметь хотя бы три года в запасе, учитывая, что некоторые компании сейчас предлагают поддержку сроком до пяти лет.

Напротив, во время распродажи обозреватели рекомендуют обратить внимание на скидки на серию Samsung Galaxy S24, iPhone 14 и Google Pixel 8.

