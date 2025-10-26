Не только Samsung и Motorola: лучшие бюджетные смартфоны осени 2025 года (фото)

Флагманские смартфоны с каждым годом дорожают. Но сопоставимый опыт сегодня можно получить и в доступном сегменте. Приводим шесть лучших моделей бюджетного и среднего классов.

Эксперты издания Android Headlines протестировали десятки устройств и составили свежий рейтинг лучших среднебюджетников Android. Фокус дополнил список актуальными для украинского рынка гаджетами.

Смартфоны Samsung

Предложения Samsung в недорогом ценовом диапазоне традиционно сильны: у них не только сбалансированные характеристики, но и долгая программная поддержка.

Galaxy A16 — аппарат начального уровня, оснащенный 6,7-дюймовый AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. В наличии процессор Exynos 1330 и батарея на 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки. Основная камера на 50 Мп делает неплохие снимки, впрочем, два других модуля (5 Мп сверхширокоугольный и 2 Мп макро) здесь больше для вида, а не функциональности. Главные минусы — широкие рамки вокруг экрана и отсутствие стереодинамиков. Тем не менее за свою цену телефон выделяется 6 годами обновлений ОС и поддержкой карт памяти.

Samsung Galaxy A16 Фото: YouTube

Цена в Украине: от 6 599 грн.

Ступенью выше стоит Samsung Galaxy A36. У него тоже 6,7-дюймовая AMOLED-панель, но уже на 120 Гц и с защитой Gorilla Glass Victus+. Внутри — более мощный чипсет Snapdragon 6 Gen 3, АКБ на 5000 мАч с 45-ваттной зарядкой. Пригодится защита от воды по стандарту IP67. Набор камер здесь чуть лучше (50 Мп основная, 8 Мп сверхширокоугольная, 5 Мп макро). Главное преимущество, как и у младшей модели, — 6 лет апдейтов ОС Android.

Samsung Galaxy A36 Фото: PCMag

Цена в Украине: от 14 399 грн.

Samsung Galaxy A56 возглавляет популярную линейку. Срок обновлений и дисплей аналогичны — 6,7-дюйма, AMOLED, 120 Гц. Здесь используются улучшенный чип Exynos 1580, батарея на 5000 мАч и 45-ваттная зарядка. 50-Мп основной фотосенсор дополнен качественным 12-Мп сверхширокоугольным модулем. Смартфон ощущается премиальным благодаря алюминиевой рамке и защите IP67.

Samsung Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Цена в Украине: от 18 999 грн.

Motorola Edge 50 Fusion

Смартфон примечателен своим внешним видом и материалами. Он получил 6,7-дюймовый экран P-OLED с изогнутыми краями и поддержкой 144 Гц. Задняя панель выполнена из силиконового полимера (экокожи), а корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68. За производительность отвечает Snapdragon 7s Gen 2, а за автономность — аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 68-ваттной зарядкой. Камеры также на уровне: 50-Мп основной сенсор с оптической стабилизацией и 13-Мп сверхширокоугольный с автофокусом. Главный недостаток — не самый свежий процессор относительно цены и отсутствие поддержки HDR-видео.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: PhoneArena

Цена в Украине: от 9 999 грн.

Google Pixel 9a

Если для вас главное — качество фото, то Pixel 9a находится вне конкуренции в этом списке. Несмотря на не самый топовый чип Tensor G4 и очень медленную зарядку (23 Вт проводная и 7,5 Вт беспроводная), его 48-Мп основная камера в сочетании с уникальными алгоритмами обработки от Google выдает снимки флагманского уровня. Смартфон компактный, с 6,3-дюймовым P-OLED экраном на 120 Гц, и может похвастаться впечатляющей автономностью благодаря батарее на 5100 мАч. Главный его козырь — рекордные 7 лет обновлений ОС. Из минусов — склонность к нагреву в тяжелых играх.

Google Pixel 9a Фото: PCMag

Цена в Украине: от 18 335 грн.

OnePlus Nord 4

Телефон оснащен мощным чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который по быстродействию не сильно уступает флагманским решениям. Его 6,74-дюймовый дисплей Fluid AMOLED с частотой обновления 120 Гц очень яркий и качественный. Автономность — еще один плюс. Батарея на 5500 мАч поддерживает сверхбыструю 100-ваттную зарядку. Основная 50-Мп камера делает приличные снимки, еще есть сверхширокоугольная на 8 Мп и 16-Мп селфи-модуль. К недостаткам можно отнести отсутствие стабилизации при записи 4K-видео. Зато производитель обещает 4 года обновлений Android.

OnePlus Nord 4 Фото: Tech Advisor

Цена в Украине: от 22 999 грн.

