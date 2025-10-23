Складные смартфоны пора выбросить: эксперты советуют покупать iPhone Air вместо "раскладушек"

Многие бренды начали, наряду с обычными, выпускать и складные смартфоны. Некоторые из них поражают дизайном и функциями. Но Apple до сих пор не торопится с выпуском складных гаджетов, ведь у нее уже есть самый тонкий iPhone Air.

В 2019 году, когда началась мода на складные устройства, это действительно казалось прорывом, вспоминает phonearena.com. Но прошло время, и стали очевидны некоторые недостатки "раскладушек", с которыми так ничего и не удалось сделать.

Например, флагманский Galaxy Z Fold 7 от Samsung так и не избавился от складки. К тому же, складные смартфоны в любом случае тяжелее и толще обычных. При этом они более хрупкие – тому причиной сама складная конструкция (не помогают даже усовершенствованные шарниры). Да и большинству пользователей просто не очень-то и нужны дополнительные экраны.

Так что Apple не зря не спешит с выпуском складного iPhone, приходят к выводу эксперты издания. Они считают, что iPhone Air – это гораздо более практичное решение. Недоброжелатели утверждали, что при выпуске своего самого тонкого смартфона Apple просто скопировала идею Samsung с моделью Galaxy S25 Edge. Но специалисты напоминают, что модель Edge в итоге не прижилась, и менее чем через год ее сняли с производства, а вот у iPhone Air дела идут хорошо.

Відео дня

Хотя еще до презентации к этому телефону было много вопросов. Кто-то восхищался ультратонким дизайном, а кто-то, наоборот, говорил, что это неудачное решение, ведь из-за этого в смартфон нельзя поставить достаточно мощную батарею.

Но в реальном использовании iPhone Air показал себя как очень удобный смартфон. Его не нужно складывать и раскладывать, он очень легкий, комфортно помещается и в руке, и в кармане. А 6,5-дюймовый экран называют "идеальным компромиссом".

К тому же, не нужно переоценивать квадратные раскладные экраны, подчеркивают эксперты. Прямоугольный экран, хоть и не дает никаких преимуществ для просмотра медиаконтента, повышает производительность, а мобильные операционные системы изначально не предназначены для многозадачности. В конечном счете, складные устройства – это всего лишь устройства для интернет-серфинга. Один из авторов издания даже говорит, что некоторые владельцы складных устройств сами признавались, что обычно используют экран-вкладыш, и таким образом сложная раскладная конструкция просто теряет смысл.

Ранее стало известно, что iPhone Air удалось согнуть, но не руками. Самый тонкий смартфон Apple выдержал жесткое испытание от блогера JerryRigEverything.