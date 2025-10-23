Складні смартфони час викинути: експерти радять купувати iPhone Air замість "розкладачок"

Багато брендів почали, поряд зі звичайними, випускати і складні смартфони. Деякі з них вражають дизайном і функціями. Але Apple досі не поспішає з випуском складних гаджетів, адже у неї вже є найтонший iPhone Air.

У 2019 році, коли почалася мода на складні пристрої, це дійсно здавалося проривом, згадує phonearena.com. Але минув час, і стали очевидні деякі недоліки "розкладачок", з якими так нічого і не вдалося зробити.

Наприклад, флагманський Galaxy Z Fold 7 від Samsung так і не позбувся складки. До того ж, складні смартфони в будь-якому разі важчі і товщі за звичайні. При цьому вони більш тендітні — тому причиною сама складна конструкція (не допомагають навіть вдосконалені шарніри). Та й більшості користувачів просто не дуже-то й потрібні додаткові екрани.

Тож Apple не дарма не поспішає з випуском складного iPhone, доходять висновку експерти видання. Вони вважають, що iPhone Air — це набагато практичніше рішення. Недоброзичливці стверджували, що під час випуску свого найтоншого смартфона Apple просто скопіювала ідею Samsung з моделлю Galaxy S25 Edge. Але фахівці нагадують, що модель Edge у підсумку не прижилася, і менш ніж за рік її зняли з виробництва, а ось у iPhone Air справи йдуть добре.

Хоча ще до презентації до цього телефону було багато запитань. Хтось захоплювався ультратонким дизайном, а хтось, навпаки, казав, що це невдале рішення, адже через це в смартфон не можна поставити достатньо потужну батарею.

Але в реальному використанні iPhone Air показав себе як дуже зручний смартфон. Його не потрібно складати і розкладати, він дуже легкий, комфортно поміщається і в руці, і в кишені. А 6,5-дюймовий екран називають "ідеальним компромісом".

До того ж, не потрібно переоцінювати квадратні розкладні екрани, підкреслюють експерти. Прямокутний екран, хоч і не дає жодних переваг для перегляду медіаконтенту, підвищує продуктивність, а мобільні операційні системи від початку не призначені для багатозадачності. Зрештою, складні пристрої — це всього лише пристрої для інтернет-серфінгу. Один з авторів видання навіть каже, що деякі власники складних пристроїв самі зізнавалися, що зазвичай використовують екран-вкладиш, і таким чином складна розкладна конструкція просто втрачає сенс.

Раніше стало відомо, що iPhone Air вдалося зігнути, але не руками. Найтонший смартфон Apple витримав жорстке випробування від блогера JerryRigEverything.