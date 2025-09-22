iPhone Air вдалося зігнути, але не руками: смартфон витримав жорстке випробування (відео)

Надтонкий iPhone Air пройшов знаменитий тест на міцність від блогера JerryRigEverything. Попри побоювання, що смартфон завтовшки всього 5,6 мм повторить долю гнучкого iPhone 6 Plus, новинка виявилася напрочуд міцною.

Related video

Багато хто очікував, що витончений корпус iPhone Air буде крихким, але Apple, схоже, винесла уроки з минулих помилок. Нове скло Ceramic Shield 2 виявилося міцнішим, ніж у флагманів Samsung: воно помітно дряпається тільки на 7 рівні твердості за шкалою Мооса, в той час як панель Gorilla Armor 2 — вже на 6-му. Єдиним розчаруванням стало антивідблискове покриття, яке, на думку блогера, поступається конкурентам на кшталт Galaxy S24 Ultra, пише Gizmochina.

Після стандартної перевірки поверхонь телефону на стійкість до подряпин (скло приємно здивувало) ентузіаст підніс вогонь запальнички до дисплея. Після близько 30 секунд горіння на екрані не залишилося жодних видимих слідів.

Тест iPhone Air на міцність від Зака Нельсона з каналу JerryRigEverything

Головним випробуванням став тест на вигин. Завдяки рамі з покриттям з титану 5-го класу і посиленому склу, iPhone Air практично не прогнувся під час тиску руками ззаду. При згинанні спереду він злегка піддався, але одразу ж повернувся у вихідне положення без пошкоджень. Щоб все-таки зламати його, блогеру довелося застосувати спеціальний механізм із пресом. У підсумку з'ясувалося, що для вигину рами і руйнування переднього скла потрібне концентроване зусилля в 98 кг. При цьому заднє скло залишилося цілим, а сам смартфон — робочим.

Варто враховувати, що ця вага була зосереджена в одній точці і тому призвела до поломки, тож людям вагою понад 100 кг не варто побоюватися класти iPhone Air у задню кишеню джинсів. Таким чином, побоювання про крихкість пристрою виявилися перебільшеними.

Раніше Фокус повідомляв про прості трюки, які продовжать життя вашого iPhone. Смартфони Apple завжди вирізнялися не тільки преміум-якістю, а й високою ціною. Тому, звичайно, хочеться, щоб дорогий гаджет прослужив якомога довше.