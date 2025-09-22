iPhone Air удалось согнуть, но не руками: смартфон выдержал жесткое испытание (видео)

Сверхтонкий iPhone Air прошел знаменитый тест на прочность от блогера JerryRigEverything. Несмотря на опасения, что смартфон толщиной всего 5,6 мм повторит судьбу гнущегося iPhone 6 Plus, новинка оказалась на удивление прочной.

Многие ожидали, что изящный корпус iPhone Air будет хрупким, но Apple, похоже, извлекла уроки из прошлых ошибок. Новое стекло Ceramic Shield 2 оказалось прочнее, чем у флагманов Samsung: оно заметно царапается только на 7 уровне твердости по шкале Мооса, в то время как панель Gorilla Armor 2 — уже на 6-м. Единственным разочарованием стало антибликовое покрытие, которое, по мнению блогера, уступает конкурентам вроде Galaxy S24 Ultra, пишет Gizmochina.

После стандартной проверки поверхностей телефона на устойчивость к царапинам (стекло приятно удивило) энтузиаст поднес огонь зажигалки к дисплею. После около 30 секунд горения на экране не осталось никаких видимых следов.

Тест iPhone Air на прочность от Зака Нельсона с канала JerryRigEverything

Главным испытанием стал тест на изгиб. Благодаря раме с покрытием из титана 5-го класса и усиленному стеклу, iPhone Air практически не прогнулся при давлении руками сзади. При сгибании спереди он слегка поддался, но сразу же вернулся в исходное положение без повреждений. Чтобы все-таки сломать его, блогеру пришлось применить специальный механизм с прессом. В итоге выяснилось, что для изгиба рамы и разрушения переднего стекла требуется концентрированное усилие в 98 кг. При этом заднее стекло осталось целым, а сам смартфон — рабочим.

Стоит учитывать, что этот вес был сосредоточен в одной точке и поэтому привел к поломке, так что людям весом свыше 100 кг не стоит опасаться класть iPhone Air в задний карман джинсов. Таким образом, опасения о хрупкости устройства оказались преувеличены.

