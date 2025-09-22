Простые трюки продлят жизнь вашего iPhone: эксперты рассказали, что надо сделать

Смартфоны Apple всегда отличались не только премиум-качеством, но и высокой ценой. Поэтому, конечно, хочется, чтобы дорогой гаджет прослужил как можно дольше.

Related video

Даже у флагманских смартфонов есть определенный временной порог, напоминает slashgear.com. В целом iPhone может служить около трех лет.

Тут есть некоторые вариации: например, аккумуляторы iPhone 14 и более ранних моделей сохраняют 80% своей емкости после 500 циклов зарядки, а вот батареи iPhone 15 и более поздних моделей сохраняют 80% первоначальной емкости уже после 1000 циклов. Обновления iPhone получают 6-8 лет.

Но модель вашего смартфона даже не так важна, как правильное его использование и соблюдение определенных правил ухода. Таким образом вы можете продлить жизнь вашему гаджету. Издание называет несколько этих базовых правил.

Старайтесь не оставлять телефон заряжаться на ночь и не заряжать его до 100%. Уровень заряда аккумулятора iPhone следует поддерживать в пределах от 20% до 80%.

Используйте защитные пленки и чехлы, чтобы уберечь iPhone от возможных падений и царапин.

Обеспечьте смартфону своевременную очистку: периодически надо очищать вентиляционные отверстия, порты зарядки и других мелкие отверстия. Они могут забиваться пылью, и из-за этого iPhone начнет работать некорректно.

Вовремя обновляйте программное обеспечение и следите за состоянием хранилища. Ведь чем больше у вас данных, тем интенсивнее приходится работать вашему телефону, а это сокращает срок службы процессора и оперативной памяти.

Недавно эксперты сравнили iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge и сообщили, какой из этих ультратонких смартфонов лучше.

Ранее Фокус сообщал, что треть владельцев iPhone готовы перейти на смартфон неожиданного бренда. В частности, пользователи не хотят ждать первого складного смартфона Apple и согласны взять "раскладушки" от Samsung или Google.