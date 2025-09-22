Прості трюки продовжать життя вашого iPhone: експерти розповіли, що треба зробити

Смартфони Apple завжди вирізнялися не тільки преміум-якістю, а й високою ціною. Тому, звісно, хочеться, щоб дорогий гаджет прослужив якомога довше.

Related video

Навіть у флагманських смартфонів є певний часовий поріг, нагадує slashgear.com. Загалом iPhone може служити близько трьох років.

Тут є деякі варіації: наприклад, акумулятори iPhone 14 і більш ранніх моделей зберігають 80% своєї ємності після 500 циклів заряджання, а ось батареї iPhone 15 і більш пізніх моделей зберігають 80% початкової ємності вже після 1000 циклів. Оновлення iPhone отримують 6-8 років.

Але модель вашого смартфона навіть не так важлива, як правильне його використання та дотримання певних правил догляду. Таким чином ви можете продовжити життя вашому гаджету. Видання називає кілька цих базових правил.

Намагайтеся не залишати телефон заряджатися на ніч і не заряджати його до 100%. Рівень заряду акумулятора iPhone слід підтримувати в межах від 20% до 80%.

Використовуйте захисні плівки та чохли, щоб уберегти iPhone від можливих падінь і подряпин.

Забезпечте смартфону своєчасне очищення: періодично треба очищати вентиляційні отвори, порти зарядки та інших дрібні отвори. Вони можуть забиватися пилом, і через це iPhone почне працювати некоректно.

Вчасно оновлюйте програмне забезпечення та стежте за станом сховища. Адже що більше у вас даних, то інтенсивніше доводиться працювати вашому телефону, а це скорочує термін служби процесора й оперативної пам'яті.

Нещодавно експерти порівняли iPhone Air і Samsung Galaxy S25 Edge і повідомили, який із цих ультратонких смартфонів кращий.

Раніше Фокус повідомляв, що третина власників iPhone готові перейти на смартфон несподіваного бренду. Зокрема, користувачі не хочуть чекати першого складного смартфона Apple і згодні взяти "розкладачки" від Samsung або Google.