Не тільки Samsung і Motorola: найкращі бюджетні смартфони осені 2025 року (фото)

Флагманські смартфони з кожним роком дорожчають. Але порівнянний досвід сьогодні можна отримати і в доступному сегменті. Наводимо шість найкращих моделей бюджетного і середнього класів.

Експерти видання Android Headlines протестували десятки пристроїв і склали свіжий рейтинг найкращих середньобюджетників Android. Фокус доповнив список актуальними для українського ринку гаджетами.

Смартфони Samsung

Пропозиції Samsung у недорогому ціновому діапазоні традиційно сильні: у них не тільки збалансовані характеристики, а й довга програмна підтримка.

Galaxy A16 — апарат початкового рівня, оснащений 6,7-дюймовий AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц. У наявності процесор Exynos 1330 і батарея на 5000 мАг з підтримкою 25-ватної зарядки. Основна камера на 50 Мп робить непогані знімки, втім, два інші модулі (5 Мп надширококутний і 2 Мп макро) тут більше для вигляду, а не функціональності. Головні мінуси — широкі рамки навколо екрана і відсутність стереодинаміків. Проте за свою ціну телефон виділяється 6 роками оновлень ОС і підтримкою карт пам'яті.

Samsung Galaxy A16 Фото: YouTube

Ціна в Україні: від 6 599 грн.

Сходинкою вище стоїть Samsung Galaxy A36. У нього теж 6,7-дюймова AMOLED-панель, але вже на 120 Гц і з захистом Gorilla Glass Victus+. Усередині — потужніший чипсет Snapdragon 6 Gen 3, АКБ на 5000 мАг із 45-ватною зарядкою. Стане в пригоді захист від води за стандартом IP67. Набір камер тут трохи кращий (50 Мп основна, 8 Мп надширококутна, 5 Мп макро). Головна перевага, як і в молодшої моделі, — 6 років апдейтів ОС Android.

Samsung Galaxy A36 Фото: PCMag

Ціна в Україні: від 14 399 грн.

Samsung Galaxy A56 очолює популярну лінійку. Термін оновлень і дисплей аналогічні — 6,7-дюйма, AMOLED, 120 Гц. Тут використовуються покращений чип Exynos 1580, батарея на 5000 мАг і 45-ватна зарядка. 50-Мп основний фотосенсор доповнено якісним 12-Мп надширококутним модулем. Смартфон відчувається преміальним завдяки алюмінієвій рамці та захисту IP67.

Samsung Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Ціна в Україні: від 18 999 грн.

Motorola Edge 50 Fusion

Смартфон примітний своїм зовнішнім виглядом і матеріалами. Він отримав 6,7-дюймовий екран P-OLED з вигнутими краями і підтримкою 144 Гц. Задня панель виконана з силіконового полімеру (екошкіри), а корпус захищений від води і пилу за стандартом IP68. За продуктивність відповідає Snapdragon 7s Gen 2, а за автономність — акумулятор ємністю 5000 мАг зі швидкою 68-ватною зарядкою. Камери також на рівні: 50-Мп основний сенсор з оптичною стабілізацією і 13-Мп надширококутний з автофокусом. Головний недолік — не найсвіжіший процесор щодо ціни та відсутність підтримки HDR-відео.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: PhoneArena

Ціна в Україні: від 9 999 грн.

Google Pixel 9a

Якщо для вас головне — якість фото, то Pixel 9a перебуває поза конкуренцією в цьому списку. Незважаючи на не самий топовий чіп Tensor G4 і дуже повільну зарядку (23 Вт дротова і 7,5 Вт бездротова), його 48-Мп основна камера в поєднанні з унікальними алгоритмами обробки від Google видає знімки флагманського рівня. Смартфон компактний, з 6,3-дюймовим P-OLED екраном на 120 Гц, і може похвалитися вражаючою автономністю завдяки батареї на 5100 мАг. Головний його козир — рекордні 7 років оновлень ОС. З мінусів — схильність до нагрівання у важких іграх.

Google Pixel 9a Фото: PCMag

Ціна в Україні: від 18 335 грн.

OnePlus Nord 4

Телефон оснащений потужним чипом Snapdragon 7+ Gen 3, який за швидкодією не сильно поступається флагманським рішенням. Його 6,74-дюймовий дисплей Fluid AMOLED з частотою оновлення 120 Гц дуже яскравий і якісний. Автономність — ще один плюс. Батарея на 5500 мАг підтримує надшвидку 100-ватну зарядку. Основна 50-Мп камера робить пристойні знімки, ще є надширококутна на 8 Мп і 16-Мп селфі-модуль. До недоліків можна віднести відсутність стабілізації під час запису 4K-відео. Зате виробник обіцяє 4 роки оновлень Android.

OnePlus Nord 4 Фото: Tech Advisor

Ціна в Україні: від 22 999 грн.

