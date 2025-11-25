Какой телевизор купить в "Черную пятницу": топ 3 лучших модели в Украине, плюсы и минусы

В Украине 28 ноября состоится "Черная пятница", и многие магазины уже запустили распродажи техники, в том числе телевизоров. Часто со скидками предлагают старые или непопулярные модели, но в этом году есть три прекрасных варианта.

Телевизоры LG OLED C5, Samsung Q8F, HISENSE U7Q получили высокие оценки критиков за качество изображения и функциональность, хотя каждый из них имеет свои недостатки. Фокус расскажет, почему к ним стоит присмотреть в "Черную пятницу" 2025 года.

LG C5 — лучший телевизор OLED

Телевизор LG OLED C5 считается одним из самых лучших Фото: Скриншот

Телевизор с OLED-панелью 2025 года, который пришел на замену LG C4. Это универсальная модель, которая хорошо подходит как для темной комнаты благодаря идеальному уровню черного и ярким цветам, так и для освещенных помещений благодаря высокой яркости в HDR и SDR. Он неплохо устраняет с бликами от непрямого света, но ему сложно побороть лучи, попадающие прямо на экран.

Відео дня

LG C5 находится между средним LG B5 OLED и флагманским LG G5 OLED. В отличие от G5, C5 по-прежнему использует традиционную панель WOLED и немного менее мощный процессор Alpha 9 AI Processor Gen8.

Тем не менее технические характеристики модели впечатляют за свою цену, включая разрешение 4К Ultra HD (3840x2160) и очень широкий угол обзора. Команда обозревателей RTINGS по итогам своего тестирования поставила ему 8,6 баллов из 10 возможных.

Телевизор оснащен четырьмя портами HDMI 2.1 с пропускной способностью до 4K с частотой обновления 144 Гц с VRR, что отлично подходит для игр. LG C5 работает на базе LG webOS версии 2025 года и поставляется с новой версией пульта дистанционного управления LG Magic Remote. Он также поддерживает популярный формат Dolby Vision HDR, но LG отказалась от поддержки сквозной передачи звука DTS во всей своей линейке телевизоров 2025 года, хотя технологию используют большинство моделей 2023 и 2024 годов.

Во время "Черной пятницы" можно купить телевизор со скидкой в 35 000 грн, цена LG C5 с диагональю 65 дюймов 84 999 грн вместо обычной 119 999 грн.

Samsung QN70F

Телевизор Samsung QN70F можно выгодно купить в "Черную пятницу" Фото: Скриншот

4K-телевизор среднего класса с панелью Neo QLED (улучшенная Mini LED), выпущенный в 2025 году. Он лучше всего подходит для просмотра фильмов и сериалов в умеренно освещенной комнате, но справится и при хорошем освещении, если только свет не падает под прямым углом.

Он работает на процессоре Samsung NQ4 AI Gen2, который непрерывно анализирует изображение и корректирует его в режиме реального времени. Процессор усиливает восприятие глубины благодаря технологии Real Depth Enhancer, увеличивающей контраст между элементами переднего и заднего плана, делая изображение более объемным.

Samsung QN70F поддерживает до 4K при 144 Гц с полными возможностями VRR на всех четырех портах HDMI 2.1. Samsung также поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, которая устраняет разрывы и подтормаживания изображения, сохраняя при этом качество HDR во время игры. Звуковая система мощностью 20 Вт оснащена технологией слежения за объектами Sound Lite, поэтому это один из лучших телевизоров для игр.

Операционная система Samsung Tizen работает быстро и легко откликается на команды. Функции Samsung Vision AI кардинально меняют взаимодействие со смарт-телевизорами. Функция "Нажми для поиска" позволяет наводить курсор на актеров или объекты на экране, чтобы мгновенно получить информацию о них из интернета.

Все это — хорошо, но Samsung QN70F не хватает точности цветопередачи и обработки HDR, а также мощности звука по сравнению с более дорогими моделями. Несмотря на это, стоит задуматься о покупке по цене 32 999 грн за версию с диагональю 55 дюймов, ведь обычно телевизор стоит в Украине 40 999 грн. Это весьма выгодная цена на такой хороший телевизор.

TCL C6K — лучший HDR телевизор

Телевизор TCL C6K обещает хорошее качество за умеренную цену Фото: TCL

Один из лучших недорогих телевизоров mini-LED по версии обозревателя Джеймса Дэвидсона из Tech Radar. Он обеспечивает в целом хорошее качество изображения с высокой яркостью и насыщенными цветами, а также высокой детализацией и глубоким уровнем черного. Полностью поддерживает HDR, включая форматы Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 и HLG.

Конструкция отличается легкостью, прочностью и надежностью. Звук TCL C6K чистый и мощный, несмотря на скромную 2.1-канальную акустическую систему. Поддерживаются аудиоформаты Dolby Atmos и DTS:X, в настройках есть виртуализатор объемного звука. При этом басы могут быть неравномерными, поэтому стоит задуматься о покупке саундбара.

Операционная система Google TV дает доступ к популярным потоковым сервисам, таким как Netflix, Prime Video и Disney Plus. Впрочем, производительность иногда проседает.

TCL C6K хорошо подходит для видеоигр, ведь поддерживает 4K 144 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium), ALLM и Dolby Vision. Также доступен игровой режим с настраиваемыми параметрами, включая Dark Detail и Aim Assist.

По случаю "Черной пятницы" цену TCL C6K (55 дюймов) снизили с 41 999 до 28 999 грн, разница — 13 000.

Сравнение TCL C6K и Samsung QN70F

Ранее эксперты рассказали, какие смартфоны не стоит покупать в "Черную пятницу". Многие делают скидки на довольно старые модели, которые скоро потеряют поддержку производителя.