Ни в коем случае не покупайте эти 5 смартфонов в Черную пятницу: что взять вместо них (фото)

Android-смартфоны будут пользоваться особой популярностью в "Черную пятницу", но специалисты предупреждают: низкая цена — не повод покупать все подряд. Стоит быть осторожными с некоторыми смартфонами Samsung, Google, Motorola.

Эксперты издания androidauthority.com полагают, что в "Черную пятницу" многие магазины электроники будут устраивать распродажи и делать скидки на Android-смартфоны. Однако есть модели, которые они не советуют покупать.

Samsung Galaxy A36 5G

Линейка Samsung Galaxy A неизменно остается одной из самых популярных, а A36 5G — одна из последних моделей, вышедших на мировой рынок. К сожалению, даже со скидкой в ​​100 долларов в "Черную пятницу" Galaxy A36 5G сложно рекомендовать, сетуют авторы материала.

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G в руке Фото: androidauthority.com

У A36 хороший AMOLED-дисплей и легкий корпус, а обещание Samsung обновлять устройство в течение 7 лет — отличная преференция для такого дешевого телефона. К сожалению, низкая производительность не позволяет назвать A36 телефоном, которым хотелось бы пользоваться 7 лет. Смартфон испытывает трудности даже с базовыми задачами, такими как запуск приложения камеры и прокрутка рабочих экранов.

Відео дня

Можно было бы простить A36 проблемы с производительностью, если бы он продавался по цене 300 долларов, а не 400.

"Если вы ищете телефон в этом ценовом диапазоне, обратите внимание на Moto G Stylus (2025), который обладает гораздо большей производительностью", — подчеркивают специалисты.

Motorola Moto G (2025)

Moto G Stylus (2025) — отличный выбор для "Черной пятницы", но того же нельзя сказать о его "собрате" — Moto G (2025), пишут авторы. Эта версия Moto G выглядит идентично своему аналогу Stylus, но на практике во всех отношениях уступает ему, подчеркивают они.

Как и Galaxy A36 5G, Moto G (2025) страдает от низкой производительности. Хотя телефон показывает неплохие результаты в бенчмарках, в реальных условиях он работает очень медленно, и даже самые простые задачи замедляют его работу вплоть до полной остановки. В отличие от A36, Moto G (2025) не получает долгосрочных обновлений программного обеспечения: компания обещает всего 2 обновления ОС Android, которые позволят достичь версии Android 17.

Смартфон Motorola Moto G (2025) в руке Фото: androidauthority.com

Дополнительные камеры тоже не самые лучшие. В общем, резюмируют тестировщики, Moto G (2025) станет неудачной покупкой — даже с учетом скидки в 50 долларов в "Черную пятницу", которая снизит его стоимость до 150 долларов.

"Если вы ищете дешевый Android-смартфон, то подойдет Samsung Galaxy A16 5G. Его розничная цена в 200 долларов — отличное соотношение цены и качества, и эти деньги будут потрачены гораздо разумнее", — полагают специалисты.

Motorola Moto G Play (2024)

Moto G (2025) — не единственный телефон Motorola, которого стоит избегать в "Черную пятницу". Велика вероятность, что вы наткнетесь на Moto G Play (2024), который будут предлагать за 100 долларов.

Смартфон Motorola Moto G Play (2024) Фото: androidauthority.com

Авторы полагают, что Moto G Play (2024) — не очень хороший смартфон, даже с учетом распродажи в "Черную пятницу", и по многим причинам. У него перегруженное ПО, нет 5G, нет NFC-чипа, некачественный дисплей, медленная зарядка и странная политика обновлений. Телефон был выпущен с Android 13, был обновлен до Android 14, и это единственное обновление ОС, которое он когда-либо получит.

"Стоит потратить немного больше 100 долларов на Moto G Stylus (2025) или Galaxy A16 5G", — заключают эксперты.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Еще один Android-смартфон, от которого стоит держаться подальше, — это Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, говорится в материале. Это первый бюджетный раскладной телефон Samsung, и распродажа в "Черную пятницу" обещает ценник в 700 долларов вместо 900.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Фото: androidauthority.com

Помимо высокой розничной цены, у Flip 7 FE есть и другие недостатки. Экран-вкладыш устарел, а программное обеспечение неудобное и неудобное в использовании. Время автономной работы не впечатляет, скорость зарядки низкая, а камеры тоже не особо хороши.

"Лучше приобрести Motorola Razr Plus (2025). Эта "раскладушка" имеет значительно лучший экран-вкладыш, хорошее время автономной работы, очень быструю зарядку и надежные камеры", — советуют авторы.

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold разочаровал экспертов. У него неплохое программное обеспечение, прочный дизайн и встроенные магниты, но многое в нем кажется устаревшим, по сравнению с конкурентами: громоздкий форм-фактор, отсутствие камер и ограничения производительности Tensor G5.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: androidauthority.com

Galaxy Z Fold 7 — один из главных конкурентов Pixel 10 Pro Fold, и в "Черную пятницу" лучше присмотреться к нему.

"Z Fold 7 значительно легче и тоньше, оснащен гораздо более быстрым процессором, более универсальными камерами и более надежным складным программным обеспечением. Если вы уже планируете потратить немалую сумму на телефон в "Черную пятницу", то купите Fold 7", — уверяют специалисты.

Ранее мы писали о том, какой телевизор купить в "Черную пятницу". В Украине 28 ноября состоится "Черная пятница", и многие магазины уже запустили распродажи техники, в том числе телевизоров. Часто со скидками предлагают старые или непопулярные модели, но в этом году есть три прекрасных варианта.