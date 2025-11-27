Moto G Stylus 2025 за 300 долларов удивил: его выбрали лучшим бюджетником года (фото)
Покупателям больше не придется идти на компромиссы в плане цены и качества, считает эксперт Аndroid Рolice, который протестировал бюджетный Moto G Stylus 2025.
За последние несколько лет Motorola проделала отличную работу, выпуская недорогие телефоны, и Moto G Stylus 2025 — заслуживает внимания пользователей, и вот почему, пишет androidpolice.com.
Модель оснащена ярким 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1220x2712 пикселей. Игры и фильмы на нем выглядят превосходно. Благодаря максимальной яркости 3000 нит он не слепнет на солнце, чего не скажешь о других бюджетных телефонах.
Экокожа, обтягивающая корпус, обеспечивает лучшее сцепление телефона с рукой и не превращает заднюю панель устройства в рассадник отпечатков пальцев. Если пользователям нравится носить телефон без чехла, Motorola повысила надежность G Stylus 2025 года, обеспечив защиту IP68 и соответствие стандарту MIL-STD-810H.
Под капотом находится производительный чипсет Snapdragon 6 Gen 3. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти G Stylus 2025 обеспечивает плавную работу. Можно легко работать с социальными сетями и офисными приложениями без подтормаживаний в Gmail или WhatsApp. Процессор позволяет запускать игры легкого и среднего уровня, но запускать Genshin Impact на максимальных настройках все же не стоит.
Время автономной работы — еще одна причина, по которой тестировщик рекомендует G Stylus 2025. Аккумулятор емкостью 5000 мАч может работать целый день или два без подзарядки, и, в отличие от других бюджетных телефонов, он быстро заряжается. Moto оснастила G Stylus 2025 быстрой зарядкой мощностью 68 Вт, как и некоторые более дорогие модели компании. Компания также оснастила его беспроводной зарядкой, что редко встретишь на устройствах стоимостью менее 300 долларов.
Набор приложений Motorola для стилуса работает отлично, дают возможность создать GIF-анимацию. Интерфейс Hello UI и работа с программным обеспечением Moto обеспечивают хороший пользовательский опыт.
Эксперт уверен, что Moto G Stylus получит обещанные обновления программного обеспечения и обновления Android, но не никто не может обещать, что они будут доступны вовремя. Для большинства пользователей это не проблема, и когда они тратят 300 долларов, то терпимость к запаздывающей поддержке программного обеспечения возрастает.
Фотографии, которые делает 50-мегапиксельная основная камера, довольно хороши, но можно заметить снижение качества и цветопередачи при переключении на 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.
В Украине такой смартфон можно купить по цене от 12 000 грн, что весьма неплохо для столь сбалансированной модели.
Ранее мы сообщали о том, какие 5 смартфонов не стоит покупать в Черную пятницу, и что взять вместо них. Android-смартфоны будут пользоваться особой популярностью в "Черную пятницу", но специалисты предупреждают: низкая цена — не повод покупать все подряд. Стоит быть осторожными с некоторыми смартфонами Samsung, Google, Motorola.