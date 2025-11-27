Moto G Stylus 2025 за 300 долларов удивил: его выбрали лучшим бюджетником года (фото)

Покупателям больше не придется идти на компромиссы в плане цены и качества, считает эксперт Аndroid Рolice, который протестировал бюджетный Moto G Stylus 2025.

За последние несколько лет Motorola проделала отличную работу, выпуская недорогие телефоны, и Moto G Stylus 2025 — заслуживает внимания пользователей, и вот почему, пишет androidpolice.com.

Модель оснащена ярким 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1220x2712 пикселей. Игры и фильмы на нем выглядят превосходно. Благодаря максимальной яркости 3000 нит он не слепнет на солнце, чего не скажешь о других бюджетных телефонах.

Экокожа, обтягивающая корпус, обеспечивает лучшее сцепление телефона с рукой и не превращает заднюю панель устройства в рассадник отпечатков пальцев. Если пользователям нравится носить телефон без чехла, Motorola повысила надежность G Stylus 2025 года, обеспечив защиту IP68 и соответствие стандарту MIL-STD-810H.

Відео дня

Смартфон Moto G Stylus 2025 Фото: androidpolice.com

Под капотом находится производительный чипсет Snapdragon 6 Gen 3. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти G Stylus 2025 обеспечивает плавную работу. Можно легко работать с социальными сетями и офисными приложениями без подтормаживаний в Gmail или WhatsApp. Процессор позволяет запускать игры легкого и среднего уровня, но запускать Genshin Impact на максимальных настройках все же не стоит.

Время автономной работы — еще одна причина, по которой тестировщик рекомендует G Stylus 2025. Аккумулятор емкостью 5000 мАч может работать целый день или два без подзарядки, и, в отличие от других бюджетных телефонов, он быстро заряжается. Moto оснастила G Stylus 2025 быстрой зарядкой мощностью 68 Вт, как и некоторые более дорогие модели компании. Компания также оснастила его беспроводной зарядкой, что редко встретишь на устройствах стоимостью менее 300 долларов.

Смартфон Moto G Stylus 2025 и стилус Фото: androidpolice.com

Набор приложений Motorola для стилуса работает отлично, дают возможность создать GIF-анимацию. Интерфейс Hello UI и работа с программным обеспечением Moto обеспечивают хороший пользовательский опыт.

Эксперт уверен, что Moto G Stylus получит обещанные обновления программного обеспечения и обновления Android, но не никто не может обещать, что они будут доступны вовремя. Для большинства пользователей это не проблема, и когда они тратят 300 долларов, то терпимость к запаздывающей поддержке программного обеспечения возрастает.

Фотографии, которые делает 50-мегапиксельная основная камера, довольно хороши, но можно заметить снижение качества и цветопередачи при переключении на 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

В Украине такой смартфон можно купить по цене от 12 000 грн, что весьма неплохо для столь сбалансированной модели.

Ранее мы сообщали о том, какие 5 смартфонов не стоит покупать в Черную пятницу, и что взять вместо них. Android-смартфоны будут пользоваться особой популярностью в "Черную пятницу", но специалисты предупреждают: низкая цена — не повод покупать все подряд. Стоит быть осторожными с некоторыми смартфонами Samsung, Google, Motorola.