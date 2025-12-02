Смартфон с гигантской батареей на 8000 мАч уже здесь: что известно про OnePlus 15R (фото)

OnePlus подтвердил ключевые характеристики модели 15R. Впервые на глобальном рынке выйдет аппарат с процессором Snapdragon 8 Gen 5.

Презентация новинки запланирована на 17 декабря. Смартфон обещает стать серьезным игроком в сегменте субфлагманов благодаря сочетанию передовой производительности и высоких стандартов защиты корпуса, пишет Android Central.

OnePlus 15R станет первым телефоном на международных рынках, оснащенным чипом Snapdragon 8 Gen 5. В линейке Qualcomm это предтоповое решение, поскольку есть еще Snapdragon 8 Elite Gen 5. Этот процессор обеспечивает сильный прирост по сравнению с 8 Gen 3: быстродействие ЦП выросло на 36%, графики — на 11%, а нейронные вычисления улучшились на 46%.

Дисплей устройства также выделяется на фоне конкурентов. Устройство получит 1.5K AMOLED-матрицу с частотой обновления до 165 Гц. Высокая плотность пикселей и яркость до 1800 нит гарантируют четкое изображение даже при ярком солнечном свете.

OnePlus 15R Фото: OnePlus

Хотя официальные данные о батарее пока не раскрыты, утечки указывают на установку аккумулятора рекордной емкостью 8000 мАч. Если слухи подтвердятся, OnePlus 15R сможет работать значительно дольше большинства аналогов. Надежность устройства подтверждается сертификацией по широкому спектру стандартов защиты от воды и пыли, включая IP66, IP68, IP69 и IP69.

Дизайн новинки предусматривает металлический каркас и необычное расположение блока камер под углом 45 градусов. Смартфон поступит в продажу в черном (Charcoal Black) и мятном (Mint Breeze) цветах.

Вместе с OnePlus 15R компания представит бюджетный планшет OnePlus Pad Go 2. Он получит поддержку 5G и крупный 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2.8K и матовым антибликовым покрытием. Умные часы OnePlus Watch Lite предложат полезную функцию двойного сопряжения: гаджет сможет одновременно подключаться к двум смартфонам на Android или работать в связке с Android и iPhone.

Ранее сообщалось, что вышел смартфон с гигантской батарей на 8300 мАч. Компания OnePlus раскрыла подробности о смартфоне Ace 6T накануне выпуска в Китае, который состоится 3 декабря. Он получит мощный процессор и очень емкую батарею.