Смартфон із гігантською батареєю на 8000 мАг уже тут: що відомо про OnePlus 15R (фото)

OnePlus підтвердив ключові характеристики моделі 15R. Уперше на глобальному ринку вийде апарат із процесором Snapdragon 8 Gen 5.

Презентація новинки запланована на 17 грудня. Смартфон обіцяє стати серйозним гравцем у сегменті субфлагманів завдяки поєднанню передової продуктивності та високих стандартів захисту корпусу, пише Android Central.

OnePlus 15R стане першим телефоном на міжнародних ринках, оснащеним чипом Snapdragon 8 Gen 5. У лінійці Qualcomm це передтопове рішення, оскільки є ще Snapdragon 8 Elite Gen 5. Цей процесор забезпечує сильний приріст порівняно з 8 Gen 3: швидкодія ЦП зросла на 36%, графіки — на 11%, а нейронні обчислення покращилися на 46%.

Дисплей пристрою також виділяється на тлі конкурентів. Пристрій отримає 1.5K AMOLED-матрицю з частотою оновлення до 165 Гц. Висока щільність пікселів і яскравість до 1800 ніт гарантують чітке зображення навіть при яскравому сонячному світлі.

OnePlus 15R Фото: OnePlus

Хоча офіційні дані про батарею поки що не розкрито, витоки вказують на встановлення акумулятора рекордною ємністю 8000 мАг. Якщо чутки підтвердяться, OnePlus 15R зможе працювати значно довше за більшість аналогів. Надійність пристрою підтверджується сертифікацією за широким спектром стандартів захисту від води і пилу, включно з IP66, IP68, IP69 і IP69.

Дизайн новинки передбачає металевий каркас і незвичайне розташування блоку камер під кутом 45 градусів. Смартфон надійде в продаж у чорному (Charcoal Black) і м'ятному (Mint Breeze) кольорах.

Разом з OnePlus 15R компанія представить бюджетний планшет OnePlus Pad Go 2. Він отримає підтримку 5G і великий 12,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2.8K і матовим покриттям антивідблиску. Розумний годинник OnePlus Watch Lite запропонує корисну функцію подвійного сполучення: гаджет зможе одночасно підключатися до двох смартфонів на Android або працювати у зв'язці з Android і iPhone.

Раніше повідомлялося, що вийшов смартфон із гігантською батареєю на 8300 мАг. Компанія OnePlus розкрила подробиці про смартфон Ace 6T напередодні випуску в Китаї, який відбудеться 3 грудня. Він отримає потужний процесор і дуже ємну батарею.