Недооцененный смартфон с впечатляющей камерой: какую модель хвалят эксперты (фото)

Смартфон Xiaomi 15T Pro выделяется в своем ценовом диапазоне благодаря универсальной камере, а также предлагает пользователям ряд передовых функций.

Xiaomi 15T Pro является довольно недооцененной моделью среди камерофонов. К такому выводу пришли эксперты портала Notebookcheck.

Как отмечают в издании, Xiaomi 15T Pro получил все сильные стороны линейки T, сочетая высокую производительность с впечатляющей камерой и чрезвычайно ярким дисплеем. Смартфон также получил прочный корпус, больший аккумулятор, эффективный процессор и сертификацию IP68.

Сообщается, что фронтальная камера Xiaomi 15T Pro с высоким разрешением не использует объединение пикселей, что приводит к сравнительно большим селфи, размер которых может достигать 20 МБ.

Основная камера была разработана в сотрудничестве с Leica и обеспечивает качественные изображения. При слабом освещении время экспозиции относительно долгое (до трех секунд), но результаты хорошие. Однако шльтраширокоугольный объектив, который также служит макрообъективом, имеет недостатки как в детализации, так и в аберрациях по краям.

"Сотрудничество с Leica гарантирует очень качественные фотографии, даже если сверхширокоугольный объектив и цифровой зум все еще имеют слабые стороны", — утверждают эксперты.

Что касается программного обеспечения, Xiaomi 15T Pro обещает длительный период обновления и новые функции искусственного интеллекта, однако отстает от конкурентов в плане экологичности и ремонтопригодности. К минусам смартфона также относят медленный порт USB 2.0 и отсутствие панели LTPO

Технические характеристики Xiaomi 15T Pro:

процессор — Mediatek Dimensity 9400+ 8 x — 3,7 ГГц, Cortex-X925, X4, A720;

графический адаптер — ARM Immortalis-G925 MC12;

дисплей — 6,83 дюйма, 2772 x 1280 пикселей;

основная камера — 50+50+12 Мп;

фронтальная камера — 32 Мп;

вес — 210 г.

