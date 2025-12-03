Не дороже 15 000 грн: пять лучших бюджетных смартфонов в 2025 году (видео)

Среди недорогих смартфонов, которые сегодня можно купить в Украине, есть ряд моделей с неплохими характеристиками. Эксперт назвал лучшие варианты до 15 000 гривен.

В список лучших бюджетных смартфонов вошли модели от Motorola, Nothing, Google Pixel, OnePlus и Samsung. Подробнее об этих телефонах рассказал обозреватель техники Дмитрий Голуб на YouTube-канале Andro-news.com.

Обзор смартфонов

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion сегодня стоит до 8 000 грн, что делает его самым бюджетным смартфоном в рейтинге. Данная модель будет обновляться в течение 3 лет, то есть до Android 17, а также может похвастаться среднебюджетным процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Хотя это не самый мощный чип, но он выгодно выделяется на фоне конкурентов в аналогичном ценовом диапазоне.

"Да, Motorola Edge 50 Fusion вряд ли можно сегодня назвать свежим аппаратом, однако у меня язык не поворачивается назвать его неактуальным за свой прайс", — отметил Голуб.

Характеристики Motorola Edge 50 Fusion:

экран — 6.7, P-OLED, 2400x1080;

Процессор — Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

основная камера — 50+13 Мп;

фронтальная камера — 32 Мп;

память — 8/128 ГБ;

аккумулятор — 5000 мАч.

CMF Phone 2 Pro

Среди смартфонов стоимостью до 11 000 гривен на первом месте оказался CMF Phone 2 Pro от Nothing. За свои деньги аппарат предлагает вполне нормальный процессор, AMOLED-экран, отличное время автономной работы, а также неплохую камеру.

"Смартфоны компании Nothing внутри нашей страны дешевеют очень быстро. И вот когда мы видим на низах такое устройство с такими техническими характеристиками, с качеством нормальным, поддержкой и так далее, то его надо брать", — подчеркнул обозреватель.

Характеристики:

экран — 6.77, AMOLED, 2392x1080;

процессор — MediaTek Dimensity 7300 Pro;

основная камера — 50+50+8 Мп;

фронтальная камера — 16 Мп;

память — 8/256 ГБ;

аккумулятор — 5000 мАч.

Google Pixel 7

Поскольку автор рассматривает не только новые смартфоны, в рейтинг также вошел подержанный Google Pixel 7, который можно приобрести в идеальном состоянии примерно за 10 500 гривен. Взамен пользователь получит аппарат с флагманскими характеристиками, флагманскими материалами корпуса и неплохим процессором.

"Найдите нормального продавца, который предоставит вам гарантию. И поверьте мне, это устройство будет вас радовать еще очень долго. Поддерживаться оно будет вплоть до Android 18", — сказал автор обзора.

Характеристики Google Pixel 7:

экран — 6,3, AMOLED 2400x1080;

процессор — Tensor G2 от Google;

основная камера — 50+12 Мп;

фронтальная камера — 10,8 Мп;

аккумулятор — 4355 мАч;

память — 8/128 ГБ.

OnePlus Ace 5

В категории смартфонов стоимостью до 15 000 грн лидером стал OnePlus Ace 5, несмотря на свою китайскую прошивку. По словам эксперта, за 14 500 гривен тяжело найти смартфон с аналогичной поддержкой, характеристиками и материалами корпуса.

Технические характеристики OnePlus Ace 5:

экран — 6.78", LTPO AMOLED, 2780х1264;

процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

основная камера — 50+18+2 Мп;

фронтальная камера — 16 Мп;

аккумулятор — 6415 мАч;

память — 12/256 ГБ.

Samsung Galaxy A36

По цене до 15 000 гривен в Украине также можно приобрести Samsung Galaxy A36. Это идеальный выбор для тех, кому более важна длительная поддержка обновлений, чем высокие технические характеристики.

"Это тот смартфон, который я могу смело советовать нетребовательному человеку", — пояснил Голуб.

Технические характеристики Galaxy A36:

экран — 6.7, Super AMOLED, 2340x1080;

процессор — Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3;

основная камера — 50+18+5 Мп;

фронтальная камера — 12 Мп;

аккумулятор — 5000 мАч;

память — 6/128 ГБ.

