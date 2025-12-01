Лучшие бюджетные телефоны 2025 года: эксперт посоветовал пять моделей (видео)

Британский журналист Крис Барраклоф выделил ряд недорогих смартфонов, которые предлагают достойные характеристики за свои деньги.

В списке лучших бюджетных телефонов 2025 года оказались модели от Nothing, CMF, OnePlus, Poco и Motorola. Короткие обзоры на эти устройства Крис Барраклоф опубликовал в своем YouTube-канале Tech Spurt.

Обзор лучших бюджетных телефонов 2025 года

Ничего Телефон 3a

Обозреватель называет Nothing Phone 3a идеальным выбором для тех, кто хочет полноценный смартфон по относительно доступной цене. Цена данной модели в Украине колеблется в пределах 15 379 — 20 478 гривен.

Nothing Phone 3a получил процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2392x1080 и частотой 120 Гц, двойную основную камеру на 50+50+8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, а также аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 50 Вт и защиту от пыли и брызг IP64.

"Этот буквально яркий смартфон предлагает гибкую камеру и отличную игровую производительность за свою цену. Время работы батареи хорошее, а общее впечатление заслуживает одобрения", — отметил Барраклоф.

CMF Phone 2 Pro

Пользователям с более ограниченным бюджетом эксперт рекомендует обратить внимание на CMF Phone 2 Pro. Его цена составляет 9 940 — 12 370 гривен.

CMF Phone 2 Pro оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 7300 Pro 8. Смартфон получил основную камеру из трех модулей 50+50+8 МП и фронтальную на 16 МП. Среди других характеристик — аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, защита от брызг IP54, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти

OnePlus Nord CE

Среди лучших бюджетных смартфонов Барраклоф также выделил OnePlus Nord CE. Стоимость этой модели составляет около 13 699 — 16 248 гривен.

OnePlus Nord CE 5G может похвастаться 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 и частотой обновления 90 Гц. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 750G, имеет 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Смартфон получил тройную основную камеру 64+8+2 Мп и основную на 16 Мп.

"Как и в случае с Nothing Phone 3A, у вас есть многофункциональное, но приятное программное обеспечение. Экран — еще один классный (даже под дождем), и в целом вы получаете неплохие характеристики, хотя Nord CE5 не идеален", — считает эксперт.

Poco X7 Pro

Как отмечает Барраклоф, смартфон Poco X7 Pro предлагает длительное время работы от аккумулятора как для смартфона среднего класса. Купить X7 Pro в Украине можно по цене около 11 948 — 16 999 гривен.

POCO X7 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1220x2712 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Его производительность обеспечивается процессором MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Телефон имеет двойную основную камеру 50+8 Мп и фронтальную на 16 Мп. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку 90 Вт.

Motorola G56 5G

Ценителям "более стандартных" телефонов на Android обозреватель советует попробовать Motorola G56 5G, цена которого составляет всего 8 669 — 9 520 гривен.

Motorola G56 5G получил 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080x2400 и частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7060, основную камеру на 50+8 МП, фронтальную камеру на 32 Мп, аккумулятор 5200 мАч и защиту IP68/IP69.

