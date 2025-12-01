Слишком хорош за свою цену: эксперты назвали недооцененный смартфон 2025 года (видео)

Смартфон Realme GT 7, выпущенный в этом году, предлагает пользователю высокую производительность, длительное время автономной работы, хорошее качество камеры и возможности искусственного интеллекта (ИИ), но при этом является доступным по цене.

Модель Realme GT 7 обладает рядом преимуществ, в сравнении со своими конкурентами в сегменте. К такому выводу пришли эксперты портала GizmoGeek Hub.

Realme GT 7

Дизайн и дисплей

Realme GT 7 впервые в отрасли использует графеновый дизайн Ice Sense, а на задней панели смартфона есть окно обзора Space Viewport. Покрытие Pro Gaming призвано устранить ощущение скользкости во время длительной игры для геймеров.

Модель доступна в двух цветах: классическом синем и черном, а также имеет класс защиты от воды и пыли IP69.

Важно

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного управления 360 Гц с поддержкой 8T LTPO на дисплее. Это означает, при статических изображениях частота обновления может автоматически переключаться на 1 Гц.

Дисплей имеет пиковую яркость 6000 нит, а также поддерживает функцию HDR 10+ и Rainwater Smart Touch, которой нет у некоторых флагманов. Наличие ШИМ-диммирования 2160 Гц снижает нагрузку на глаза в условиях слабого освещения. Кроме того, GT 7 поддерживает воспроизведение видео Dolby Vision.

Камера

Смартфон может похвастаться 50-мегапиксельной камерой IMX 906, 50-мегапиксельным телеобъективом Samsung JN5 с 2-кратным увеличением, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а также 32-мегапиксельной фронтальной камерой IMX 615.

Все камеры, кроме 8-мегапиксельной ультраширокоугольной, могут снимать видео в формате 4K с частотой 30 и 60 кадров в секунду и 8K с частотой 30 кадров в секунду.

Realme GT 7 поддерживает AI 2K Live Photo, что позволяет просматривать фотографии в разрешении 2K с поддержкой Pro-XDR. Камеры также поддерживают запись видео 4K 60 fps в формате Dolby Vision и запись замедленных видео 4K 120 fps и 4K на селфи-камеру.

ОС и производительность

Realme GT 7 поставляется с предустановленным интерфейсом Realme UI 6 на базе Android 15 и должен получить Android 16 до конца года. Для данной модели предусмотрено три основных обновления операционной системы и пять лет патчей безопасности после выпуска Android 16.

Смартфон получил ряд игровых функций, таких как AI Planner с двойным прикосновением к задней панели, а также AI Eraser, AI Glare Remover, AI Recording Summary, AI Writer и AI Gaming Coach, которые помогают с игровыми опциями.

GT 7 оснащен процессором Dimensity 9400e и поддерживает технологию GT Boost, поэтому алгоритм искусственного интеллекта может обеспечить полнокадровый режим игры со сверхнизким энергопотреблением. Производитель утверждает, что GT 7 способен обеспечить скорость 120 кадров в секунду в более чем 20 играх.

Для охлаждения своего производительного чипа смартфон использует большой вентилятор VC площадью 7700 мм², который покрывает 65% телефона, а для термопасты Realme использует высокопроизводительный термопроводящий гель со снижением температуры ядра на 6 градусов.

Аккумулятор

Смартфон Realme GT 7 имеет кремниево-анодный аккумулятор емкостью 7000 мАч, который позволяет игры 7 часов подряд со скоростью 120 кадров/с. Быстрая зарядка мощностью 120 Вт может зарядить гаджет от 0 до 50% всего за 14 минут. Для полной зарядки требуется всего 40 минут.

По данным производителя, благодаря собственному аккумуляторному чипу Realme время работы аккумулятора во время игр увеличивается на 300% и нагревается на 90% меньше по сравнению со стандартной зарядкой с обходным током.

Цена

Цена Realme GT 7 начинается от 446 долларов за вариант 8+256, 446 долларов за вариант 12+256 и 491 доллар за вариант 12+512. По словам экспертов, это относительно низкая цена для смартфона с такими характеристиками.

"Realme GT 7 — это недооцененный телефон, о котором вам нужно знать, и он слишком хорош за свою цену", — подытожили в издании.

