Samsung готовит новый бюджетный смартфон Galaxy A37: впервые раскрыты характеристики

Samsung разрабатывает новый бюджетный смартфон Galaxy A37, и теперь стали известны его первые технические характеристики.

Исследователи обнаружили в базе данных бенчмарка GeekBench смартфон с кодом модели SM-A376B и указанием ключевых компонентов. Подробности передает портал GSM Arena.

Смартфон, предположительно Galaxy A37, получит чипсет Exynos 1480. Он имеет восьмиядерный центральный процессор с архитектурой ARM, в котором четыре ядра работают с частотой 2,05 ГГц, а еще четыре — 2,75 ГГц.

Устройство, прошедшее тест Geekbench, работало под управлением Android 16 и имело 6 ГБ оперативной памяти, однако в продажу могут поступить и другие версии.

Samsung Galaxy A37 набрал 1158 и 3401 балл в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Как предполагает GSM Arena, финальное устройство, которое поступит в продажу, будет иметь более высокую производительность, но модель уже превосходит Galaxy A36, работающий на базе чипсета Snapdragon 6 третьего поколения и набравший 1007 и 2917 баллов соответственно.

Відео дня

Samsung Galaxy A36 — это смартфон начального уровня, который вышел на рынок в марте 2025 года, и Galaxy A37 должен стать его наследником. В Украине Galaxy A36 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ можно приобрести по цене от 10 699 гривен. Есть также вариант с 8 ГБ и 256 ГБ соответственно по цене от 12 090 грн.

Samsung Galaxy A36 попал в рейтинг лучших бюджетных смартфонов осени 2025 года. Несмотря на скромную цену, он предлагает 6,7-дюймовую AMOLED-панель с частотой 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч.

Недавно стало известно, что Samsung выпустит наследника Galaxy A73, возродив серию смартфонов. В базе данных Geekbench заметили устройство с модельным номером SM-A776B.