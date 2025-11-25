Samsung возродит популярную линейку смартфонов: на подходе наследник Galaxy A73 (фото)

Samsung готовится вернуть на рынок серию смартфонов Galaxy A7x. После выхода Galaxy A73 в 2022 году компания тихо свернула производство этой линейки, оставив A5x в качестве топового предложения в среднем сегменте. Однако свежие утечки говорят об изменениях в планах.

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветилось новое устройство с модельным номером SM-A776B. Эксперты PhoneArena сообщают, что под этим кодом скрывается пока неанонсированный Galaxy A77.

Мощность флагмана в среднем классе

Протестированный образец работает на базе пока не представленного процессора Exynos с 10-ядерной архитектурой. Особое внимание привлекает видеоускоритель Xclipse 940. Именно он используется в чипах Exynos 2400 и 2400e, что намекает на серьезный акцент производителя на графической производительности новинки. Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и трудится под управлением операционной системы Android 16.

Результаты тестов показывают, что будущий Galaxy A77 превосходит по производительности нынешнего лидера линейки середняков — Galaxy A56. Samsung явно стремится создать гаджет, которое заполнит пустующую нишу между Galaxy A57 и упрощенным флагманом Galaxy S25 FE.

Так выглядел Samsung Galaxy A73 Фото: Samsung

Возвращение "семерки" выглядит логичным шагом на фоне общего подорожания флагманских моделей. Поскольку топовые варианты становятся все менее доступными для массового покупателя, в верхнем эшелоне среднего класса образуется некое окно, которое и должен занять новый смартфон.

Официальных заявлений от компании пока не поступало, но аналитики ожидают релиз Galaxy A77 весной 2026 года, одновременно с Galaxy A57. В этом случае новинке предстоит конкурировать с такими серьезными соперниками, как iPhone 17e и Google Pixel 10A.

