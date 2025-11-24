Назван самый долгоживущий смартфон 2025 года: тест Galaxy, Pixel, Xiaomi, iPhone (видео)

Блогер провел детальный тест автономности шести главных флагманов 2025 года: Samsung Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL, iPhone 17 Pro Max, а также китайских версий OnePlus 15, Xiaomi 17 Pro Max и Vivo X300 Pro.

Все смартфоны были подключены к Wi-Fi, настроены на одинаковую яркость и прошли серию реальных испытаний: от просмотра YouTube и видеозвонков до записи 4K-видео и тяжелых графических тестов. Результаты оказались разгромными для брендов первого эшелона, выяснил Techmo.

Samsung и Google

С самого начала теста определились аутсайдеры. В то время как китайские флагманы уверенно держали заряд, Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL начали быстро терять проценты. Galaxy S25 Ultra сдался первым, проработав всего 8 часов 15 минут. Pixel 10 Pro XL продержался лишь на 4 минуты дольше — 8 часов 19 минут. У обоих смартфонов емкость аккумулятора составляет около 5000 мАч.

Эти результаты показывают, что даже отличная оптимизация ПО не может компенсировать физическую нехватку емкости аккумулятора по сравнению с конкурентами.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: TechRadar

iPhone против Vivo

iPhone 17 Pro Max показал достойный результат, продержавшись 9 часов 39 минут. Это подтверждает эффективность связки "железо + софт" от Apple, несмотря на не самую емкую АКБ. Однако этого не хватило, чтобы обойти vivo X300 Pro. Китайский флагман на чипе MediaTek Dimensity 9500 выдержал 10 часов 3 минуты, доказав, что большая батарея (6510 мАч против 4823) все же имеет значение.

OnePlus 15 против Vivo X300 Pro, iPhone 17 Pro Max, Galaxy, Pixel, Xiaomi – тест батареи

OnePlus и Xiaomi

Лидерами стали смартфоны на новейшем чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi 17 Pro Max (7500 мАч) продержался невероятные 11 часов 13 минут, оставив позади всех конкурентов, кроме одного.

Победителем теста стал OnePlus 15 (7300 мАч). Этот смартфон продолжал работать еще полчаса после отключения Xiaomi, показав феноменальный результат — 11 часов 40 минут активного экрана. Это почти на 3,5 часа дольше, чем Galaxy S25 Ultra.

Результаты теста батареи смартфонов Фото: скриншот / YouTube

Блогер отмечает, что секрет успеха китайских новинок кроется в применении новых кремний-углеродных аккумуляторов, позволяющих значительно увеличить емкость АКБ без последствий для размеров корпуса. OnePlus и Xiaomi, похоже, смогли выжать максимум из этой технологии в сочетании с энергоэффективным процессором.

