От iPhone 12 до iPhone 17: смартфоны сравнили по скорости и выявили неожиданного лидера (видео)

Ежегодно Apple рассказывает о мощных приростах быстродействия на презентациях iPhone. Но насколько эти проценты видны на практике? Блогер провел интересный тест, сравнив шесть поколений смартфонов — от iPhone 12 Pro Max до iPhone 17 Pro Max.

Обозреватель PhoneBuff протестировал гаджеты в реальных задачах. Для чистоты эксперимента применялись роботы-манипуляторы, которые выполняли одинаковую последовательность действий на всех устройствах. Результаты кое-где удивили.

Фото и панорамы

Первый тест имитировал реальную фотосессию: быстрая съемка серии портретов при разном освещении. Здесь разница проявилась мгновенно. iPhone 17 Pro Max справился с задачей всего за 14 секунд. Модели 15 и 16 Pro отстали на 3 секунды, а iPhone 12 Pro Max финишировал последним с отставанием в целых 9 секунд. Это означает, что на новом смартфоне вы успеете сделать гораздо больше удачных кадров за то же время.

Еще более впечатляющий разрыв показал тест панорамы. iPhone 17 Pro Max способен снимать панорамы в четыре раза быстрее, чем "старичок" 12 Pro Max, не теряя при этом в качестве. Обвести камерой комнату стало намного удобнее.

Тест скорости шести поколений iPhone от PhoneBuff

Повседневные задачи

А вот в простых сценариях, таких как сканирование QR-кодов, запуск Facebook или открытие приложения Starbucks, разница между смартфонами оказалась минимальной. Все шесть моделей справились примерно за одно и то же время.

Даже при открытии тяжелых документов в Word (500 страниц) и Excel (5000 строк) разрыв между самым быстрым и самым медленным iPhone составил всего около секунды. Это говорит о том, что для офисной работы мощности даже старых моделей до сих пор более чем достаточно.

Тяжелые программы

Самое интересное началось в стресс-тесте, когда смартфоны нагрузили задачами по редактированию фото и видео без перерывов на охлаждение.

В приложении Photomator при удалении объектов и удалении шумов iPhone 17 Pro Max показал феноменальную скорость, почти не заставляя ждать. А вот iPhone 15 Pro Max и 16 Pro Max неожиданно начали сильно тормозить, вероятно, из-за перегрева (троттлинга). В результате их обогнали даже более старые модели — iPhone 13 Pro Max и 14 Pro Max.

Похожая ситуация повторилась и при экспорте видео в Adobe Premiere. iPhone 17 Pro Max снова был вне конкуренции, а вот 15-я и 16-я модели уступили 13 и 14 поколениям.

Итоговые результаты смартфонов iPhone Фото: скриншот / YouTube

Итоги гонки

В финальном зачете, который включал два круга испытаний (запуск приложений и повторное их открытие из памяти), безоговорочным лидером стал iPhone 17 Pro Max. Он завершил тест с огромным отрывом, доказав превосходство нового чипа и системы охлаждения.

Аутсайдером ожидаемо стал iPhone 12 Pro Max, который заметно отставал во всех ресурсоемких заданиях.

Однако главным сюрпризом стали результаты iPhone 13, 14, 15 и 16 Pro Max. В длительном стресс-тесте они показали очень близкие результаты, а в некоторых сценариях старые модели даже превзошли более новые. Почему так случилось, сказать сложно. Здесь наверняка имеют место два фактора: оптимизация ОС и эффективность чипов.

