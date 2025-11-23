Установите на iPhone и iPad: лучшие приложения 2025 года на iOS по версии Apple (фото)
Apple объявила победителей премии App Store Awards 2025. В список лучших попали приложения для всех платформ экосистемы — от iPhone и iPad до Apple Watch и Vision Pro.
Купертиновцы отметили проекты, которые выделяются инновационностью, дизайном и пользой для пользователей. Среди лидеров оказались мощные инструменты для творчества и продуктивности, а также приложения с искусственным интеллектом, пишет TechRadar.
Лучшие для iPhone
В категории "Приложение года для iPhone" финалистами стали три программы, каждая из которых решает свои задачи.
- BandLab: Мобильная студия звукозаписи, позволяющая музыкантам создавать треки и делиться ими с огромным сообществом единомышленников.
- LADDER: Приложение для силовых тренировок, которое каждую неделю предлагает новые планы занятий, не давая заскучать в спортзале.
- Tiimo: Визуальный планировщик, использующий ИИ для организации времени и снижения ментальной нагрузки.
Лучшие для iPad
Планшеты Apple традиционно сильны в творческих и профессиональных задачах, что отразилось и в выборе победителей.
- Detail: Видеоредактор нового поколения, который задействует ИИ для автоматического монтажа. Интересная особенность — разговорный интерфейс, позволяющий просто объяснить нейросети, какой результат вы хотите получить.
- Graintouch: Утилита для художников, которая переносит "душу печати" в цифровой формат, имитируя работу с реалистичными чернилами, кистями и текстурными материалами.
- Structured: Планировщик задач с невероятно интуитивным интерфейсом, который помогает держать все дела под контролем.
Лучшие для Mac
Компьютеры Mac остаются главным инструментом для серьезной работы, и лучшие приложения года это подтверждают.
- Acorn: Мощный фоторедактор, который использует возможности больших экранов и производительного железа Mac для профессиональной обработки изображений.
- Essayist: Текстовый редактор, созданный специально для академической среды. Он умеет автоматически форматировать работы, управлять библиографией и поддерживает популярные стили цитирования.
- Under My Roof: Ультимативный органайзер для домовладельцев. Помогает отслеживать ремонт, хранить важные документы на недвижимость и вести инвентаризацию вещей.
Лучшие для Apple Watch и Vision Pro
Не забыли и про носимые устройства. Для Apple Watch лучшими признаны:
- GO Club: Шагомер и трекер активности, который также напоминает пить воду.
- Pro Camera by Moment: удобный пульт управления камерой iPhone с множеством настроек.
- Strava: Популярная соцсеть для спортсменов, не нуждающаяся в представлении.
Для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro отмечены:
- Camo Studio: Инструмент для стриминга и записи видео.
- D-Day: The Camera Soldier: Интерактивная документалка о высадке в Нормандии.
- Explore POV: Серия иммерсивных видеопутешествий по самым красивым уголкам планеты.
Культурное влияние
Отдельно Apple выделила 12 сервисов, оказавших значительное влияние на культуру и общество. В этот список вошли игры и утилиты, поднимающие важные темы или помогающие людям: Art of Fauna, Be My Eyes (помощь незрячим), Focus Friend (который также стал лучшим приложением в Google Play), StoryGraph и другие.
