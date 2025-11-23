Установите на iPhone и iPad: лучшие приложения 2025 года на iOS по версии Apple (фото)

Apple объявила победителей премии App Store Awards 2025. В список лучших попали приложения для всех платформ экосистемы — от iPhone и iPad до Apple Watch и Vision Pro.

Купертиновцы отметили проекты, которые выделяются инновационностью, дизайном и пользой для пользователей. Среди лидеров оказались мощные инструменты для творчества и продуктивности, а также приложения с искусственным интеллектом, пишет TechRadar.

Лучшие приложения для iPhone в 2025 году Фото: BandLab / Ladder / Tiimo

Лучшие для iPhone

В категории "Приложение года для iPhone" финалистами стали три программы, каждая из которых решает свои задачи.

BandLab: Мобильная студия звукозаписи, позволяющая музыкантам создавать треки и делиться ими с огромным сообществом единомышленников.

Мобильная студия звукозаписи, позволяющая музыкантам создавать треки и делиться ими с огромным сообществом единомышленников. LADDER: Приложение для силовых тренировок, которое каждую неделю предлагает новые планы занятий, не давая заскучать в спортзале.

Приложение для силовых тренировок, которое каждую неделю предлагает новые планы занятий, не давая заскучать в спортзале. Tiimo: Визуальный планировщик, использующий ИИ для организации времени и снижения ментальной нагрузки.

Відео дня

Приложение Graintouch для iPad Фото: Graintouch

Лучшие для iPad

Планшеты Apple традиционно сильны в творческих и профессиональных задачах, что отразилось и в выборе победителей.

Detail: Видеоредактор нового поколения, который задействует ИИ для автоматического монтажа. Интересная особенность — разговорный интерфейс, позволяющий просто объяснить нейросети, какой результат вы хотите получить.

Видеоредактор нового поколения, который задействует ИИ для автоматического монтажа. Интересная особенность — разговорный интерфейс, позволяющий просто объяснить нейросети, какой результат вы хотите получить. Graintouch: Утилита для художников, которая переносит "душу печати" в цифровой формат, имитируя работу с реалистичными чернилами, кистями и текстурными материалами.

Утилита для художников, которая переносит "душу печати" в цифровой формат, имитируя работу с реалистичными чернилами, кистями и текстурными материалами. Structured: Планировщик задач с невероятно интуитивным интерфейсом, который помогает держать все дела под контролем.

Лучшие для Mac

Компьютеры Mac остаются главным инструментом для серьезной работы, и лучшие приложения года это подтверждают.

Acorn: Мощный фоторедактор, который использует возможности больших экранов и производительного железа Mac для профессиональной обработки изображений.

Мощный фоторедактор, который использует возможности больших экранов и производительного железа Mac для профессиональной обработки изображений. Essayist: Текстовый редактор, созданный специально для академической среды. Он умеет автоматически форматировать работы, управлять библиографией и поддерживает популярные стили цитирования.

Текстовый редактор, созданный специально для академической среды. Он умеет автоматически форматировать работы, управлять библиографией и поддерживает популярные стили цитирования. Under My Roof: Ультимативный органайзер для домовладельцев. Помогает отслеживать ремонт, хранить важные документы на недвижимость и вести инвентаризацию вещей.

Apple Watch: сервис Strava Фото: Strava

Лучшие для Apple Watch и Vision Pro

Не забыли и про носимые устройства. Для Apple Watch лучшими признаны:

GO Club: Шагомер и трекер активности, который также напоминает пить воду.

Шагомер и трекер активности, который также напоминает пить воду. Pro Camera by Moment: удобный пульт управления камерой iPhone с множеством настроек.

удобный пульт управления камерой iPhone с множеством настроек. Strava: Популярная соцсеть для спортсменов, не нуждающаяся в представлении.

Для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro отмечены:

Camo Studio: Инструмент для стриминга и записи видео.

Инструмент для стриминга и записи видео. D-Day: The Camera Soldier: Интерактивная документалка о высадке в Нормандии.

Интерактивная документалка о высадке в Нормандии. Explore POV: Серия иммерсивных видеопутешествий по самым красивым уголкам планеты.

Культурное влияние

Отдельно Apple выделила 12 сервисов, оказавших значительное влияние на культуру и общество. В этот список вошли игры и утилиты, поднимающие важные темы или помогающие людям: Art of Fauna, Be My Eyes (помощь незрячим), Focus Friend (который также стал лучшим приложением в Google Play), StoryGraph и другие.

Ранее сообщалось, что названы топ 5 бесплатных и полезных приложений для гаджетов Apple. Выход линейки iPhone стал одним из главных событий 2025 года. И базовая модель iPhone 17 и "продвинутая" iPhone 17 Pro Max завоевали огромную популярность. Однако новым программным обеспечением и улучшенным дизайном дело не исчерпывается.