Встановіть на iPhone і iPad: найкращі додатки 2025 року на iOS за версією Apple (фото)
Apple оголосила переможців премії App Store Awards 2025. До списку найкращих потрапили додатки для всіх платформ екосистеми — від iPhone і iPad до Apple Watch і Vision Pro.
Купертинівці відзначили проєкти, які вирізняються інноваційністю, дизайном і користю для користувачів. Серед лідерів опинилися потужні інструменти для творчості та продуктивності, а також додатки зі штучним інтелектом, пише TechRadar.
Найкращі для iPhone
У категорії "Додаток року для iPhone" фіналістами стали три програми, кожна з яких вирішує свої завдання.
- BandLab: Мобільна студія звукозапису, що дає змогу музикантам створювати треки і ділитися ними з величезною спільнотою однодумців.
- LADDER: Додаток для силових тренувань, який щотижня пропонує нові плани занять, не даючи занудьгувати в спортзалі.
- Tiimo: Візуальний планувальник, що використовує ШІ для організації часу і зниження ментального навантаження.
Найкращі для iPad
Планшети Apple традиційно сильні у творчих і професійних завданнях, що відбилося і у виборі переможців.
- Detail: Відеоредактор нового покоління, який задіює ШІ для автоматичного монтажу. Цікава особливість — розмовний інтерфейс, що дає змогу просто пояснити нейромережі, який результат ви хочете отримати.
- Graintouch: Утиліта для художників, яка переносить "душу друку" в цифровий формат, імітуючи роботу з реалістичними чорнилом, пензлями і текстурними матеріалами.
- Structured: Планувальник завдань з неймовірно інтуїтивним інтерфейсом, який допомагає тримати всі справи під контролем.
Найкращі для Mac
Комп'ютери Mac залишаються головним інструментом для серйозної роботи, і найкращі програми року це підтверджують.
- Acorn: Потужний фоторедактор, який використовує можливості великих екранів і продуктивного заліза Mac для професійної обробки зображень.
- Essayist: Текстовий редактор, створений спеціально для академічного середовища. Він уміє автоматично форматувати роботи, керувати бібліографією та підтримує популярні стилі цитування.
- Under My Roof: Ультимативний органайзер для домовласників. Допомагає відстежувати ремонт, зберігати важливі документи на нерухомість і вести інвентаризацію речей.
Найкращі для Apple Watch і Vision Pro
Не забули і про носимі пристрої. Для Apple Watch найкращими визнано:
- GO Club: Крокомір і трекер активності, який також нагадує пити воду.
- Pro Camera by Moment: зручний пульт керування камерою iPhone з безліччю налаштувань.
- Strava: Популярна соцмережа для спортсменів, яка не потребує представлення.
Для гарнітури змішаної реальності Vision Pro відзначені:
- Camo Studio: Інструмент для стрімінгу та запису відео.
- D-Day: The Camera Soldier: Інтерактивна документалка про висадку в Нормандії.
- Explore POV: Серія імерсивних відеоподорожей найкрасивішими куточками планети.
Культурний вплив
Окремо Apple виділила 12 сервісів, які мали значний вплив на культуру і суспільство. До цього списку увійшли ігри та утиліти, що піднімають важливі теми або допомагають людям: Art of Fauna, Be My Eyes (допомога незрячим), Focus Friend (який також став кращим додатком в Google Play), StoryGraph та інші.
