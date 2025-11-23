Підтримайте нас RU
Встановіть на iPhone і iPad: найкращі додатки 2025 року на iOS за версією Apple (фото)

Apple оголосила переможців премії App Store Awards 2025. До списку найкращих потрапили додатки для всіх платформ екосистеми — від iPhone і iPad до Apple Watch і Vision Pro.

Купертинівці відзначили проєкти, які вирізняються інноваційністю, дизайном і користю для користувачів. Серед лідерів опинилися потужні інструменти для творчості та продуктивності, а також додатки зі штучним інтелектом, пише TechRadar.

Найкращі додатки для iPhone у 2025 році
Найкращі для iPhone

У категорії "Додаток року для iPhone" фіналістами стали три програми, кожна з яких вирішує свої завдання.

  • BandLab: Мобільна студія звукозапису, що дає змогу музикантам створювати треки і ділитися ними з величезною спільнотою однодумців.
  • LADDER: Додаток для силових тренувань, який щотижня пропонує нові плани занять, не даючи занудьгувати в спортзалі.
  • Tiimo: Візуальний планувальник, що використовує ШІ для організації часу і зниження ментального навантаження.
Додаток Graintouch для iPad
Найкращі для iPad

Планшети Apple традиційно сильні у творчих і професійних завданнях, що відбилося і у виборі переможців.

  • Detail: Відеоредактор нового покоління, який задіює ШІ для автоматичного монтажу. Цікава особливість — розмовний інтерфейс, що дає змогу просто пояснити нейромережі, який результат ви хочете отримати.
  • Graintouch: Утиліта для художників, яка переносить "душу друку" в цифровий формат, імітуючи роботу з реалістичними чорнилом, пензлями і текстурними матеріалами.
  • Structured: Планувальник завдань з неймовірно інтуїтивним інтерфейсом, який допомагає тримати всі справи під контролем.

Найкращі для Mac

Комп'ютери Mac залишаються головним інструментом для серйозної роботи, і найкращі програми року це підтверджують.

  • Acorn: Потужний фоторедактор, який використовує можливості великих екранів і продуктивного заліза Mac для професійної обробки зображень.
  • Essayist: Текстовий редактор, створений спеціально для академічного середовища. Він уміє автоматично форматувати роботи, керувати бібліографією та підтримує популярні стилі цитування.
  • Under My Roof: Ультимативний органайзер для домовласників. Допомагає відстежувати ремонт, зберігати важливі документи на нерухомість і вести інвентаризацію речей.
Apple Watch: сервіс Strava
Найкращі для Apple Watch і Vision Pro

Не забули і про носимі пристрої. Для Apple Watch найкращими визнано:

  • GO Club: Крокомір і трекер активності, який також нагадує пити воду.
  • Pro Camera by Moment: зручний пульт керування камерою iPhone з безліччю налаштувань.
  • Strava: Популярна соцмережа для спортсменів, яка не потребує представлення.

Для гарнітури змішаної реальності Vision Pro відзначені:

  • Camo Studio: Інструмент для стрімінгу та запису відео.
  • D-Day: The Camera Soldier: Інтерактивна документалка про висадку в Нормандії.
  • Explore POV: Серія імерсивних відеоподорожей найкрасивішими куточками планети.

Культурний вплив

Окремо Apple виділила 12 сервісів, які мали значний вплив на культуру і суспільство. До цього списку увійшли ігри та утиліти, що піднімають важливі теми або допомагають людям: Art of Fauna, Be My Eyes (допомога незрячим), Focus Friend (який також став кращим додатком в Google Play), StoryGraph та інші.

Раніше повідомлялося, що названо топ 5 безкоштовних і корисних додатків для гаджетів Apple. Вихід лінійки iPhone став однією з головних подій 2025 року. І базова модель iPhone 17, і "просунута" iPhone 17 Pro Max завоювали величезну популярність. Однак новим програмним забезпеченням і поліпшеним дизайном справа не вичерпується.