Встановіть на iPhone і iPad: найкращі додатки 2025 року на iOS за версією Apple (фото)

Apple оголосила переможців премії App Store Awards 2025. До списку найкращих потрапили додатки для всіх платформ екосистеми — від iPhone і iPad до Apple Watch і Vision Pro.

Купертинівці відзначили проєкти, які вирізняються інноваційністю, дизайном і користю для користувачів. Серед лідерів опинилися потужні інструменти для творчості та продуктивності, а також додатки зі штучним інтелектом, пише TechRadar.

Найкращі додатки для iPhone у 2025 році Фото: BandLab / Ladder / Tiimo

Найкращі для iPhone

У категорії "Додаток року для iPhone" фіналістами стали три програми, кожна з яких вирішує свої завдання.

BandLab: Мобільна студія звукозапису, що дає змогу музикантам створювати треки і ділитися ними з величезною спільнотою однодумців.

Мобільна студія звукозапису, що дає змогу музикантам створювати треки і ділитися ними з величезною спільнотою однодумців. LADDER: Додаток для силових тренувань, який щотижня пропонує нові плани занять, не даючи занудьгувати в спортзалі.

Додаток для силових тренувань, який щотижня пропонує нові плани занять, не даючи занудьгувати в спортзалі. Tiimo: Візуальний планувальник, що використовує ШІ для організації часу і зниження ментального навантаження.

Додаток Graintouch для iPad Фото: Graintouch

Найкращі для iPad

Планшети Apple традиційно сильні у творчих і професійних завданнях, що відбилося і у виборі переможців.

Detail: Відеоредактор нового покоління, який задіює ШІ для автоматичного монтажу. Цікава особливість — розмовний інтерфейс, що дає змогу просто пояснити нейромережі, який результат ви хочете отримати.

Відеоредактор нового покоління, який задіює ШІ для автоматичного монтажу. Цікава особливість — розмовний інтерфейс, що дає змогу просто пояснити нейромережі, який результат ви хочете отримати. Graintouch: Утиліта для художників, яка переносить "душу друку" в цифровий формат, імітуючи роботу з реалістичними чорнилом, пензлями і текстурними матеріалами.

Утиліта для художників, яка переносить "душу друку" в цифровий формат, імітуючи роботу з реалістичними чорнилом, пензлями і текстурними матеріалами. Structured: Планувальник завдань з неймовірно інтуїтивним інтерфейсом, який допомагає тримати всі справи під контролем.

Найкращі для Mac

Комп'ютери Mac залишаються головним інструментом для серйозної роботи, і найкращі програми року це підтверджують.

Acorn: Потужний фоторедактор, який використовує можливості великих екранів і продуктивного заліза Mac для професійної обробки зображень.

Потужний фоторедактор, який використовує можливості великих екранів і продуктивного заліза Mac для професійної обробки зображень. Essayist: Текстовий редактор, створений спеціально для академічного середовища. Він уміє автоматично форматувати роботи, керувати бібліографією та підтримує популярні стилі цитування.

Текстовий редактор, створений спеціально для академічного середовища. Він уміє автоматично форматувати роботи, керувати бібліографією та підтримує популярні стилі цитування. Under My Roof: Ультимативний органайзер для домовласників. Допомагає відстежувати ремонт, зберігати важливі документи на нерухомість і вести інвентаризацію речей.

Apple Watch: сервіс Strava Фото: Strava

Найкращі для Apple Watch і Vision Pro

Не забули і про носимі пристрої. Для Apple Watch найкращими визнано:

GO Club: Крокомір і трекер активності, який також нагадує пити воду.

Крокомір і трекер активності, який також нагадує пити воду. Pro Camera by Moment: зручний пульт керування камерою iPhone з безліччю налаштувань.

зручний пульт керування камерою iPhone з безліччю налаштувань. Strava: Популярна соцмережа для спортсменів, яка не потребує представлення.

Для гарнітури змішаної реальності Vision Pro відзначені:

Camo Studio: Інструмент для стрімінгу та запису відео.

Інструмент для стрімінгу та запису відео. D-Day: The Camera Soldier: Інтерактивна документалка про висадку в Нормандії.

Інтерактивна документалка про висадку в Нормандії. Explore POV: Серія імерсивних відеоподорожей найкрасивішими куточками планети.

Культурний вплив

Окремо Apple виділила 12 сервісів, які мали значний вплив на культуру і суспільство. До цього списку увійшли ігри та утиліти, що піднімають важливі теми або допомагають людям: Art of Fauna, Be My Eyes (допомога незрячим), Focus Friend (який також став кращим додатком в Google Play), StoryGraph та інші.

