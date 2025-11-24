Від iPhone 12 до iPhone 17: смартфони порівняли за швидкістю і виявили несподіваного лідера (відео)

Щороку Apple розповідає про потужні прирости швидкодії на презентаціях iPhone. Але наскільки ці відсотки видно на практиці? Блогер провів цікавий тест, порівнявши шість поколінь смартфонів — від iPhone 12 Pro Max до iPhone 17 Pro Max.

Оглядач PhoneBuff протестував гаджети в реальних завданнях. Для чистоти експерименту застосовувалися роботи-маніпулятори, які виконували однакову послідовність дій на всіх пристроях. Результати подекуди здивували.

Фото та панорами

Перший тест імітував реальну фотосесію: швидка зйомка серії портретів при різному освітленні. Тут різниця проявилася миттєво. iPhone 17 Pro Max впорався із завданням лише за 14 секунд. Моделі 15 і 16 Pro відстали на 3 секунди, а iPhone 12 Pro Max фінішував останнім із відставанням у цілих 9 секунд. Це означає, що на новому смартфоні ви встигнете зробити набагато більше вдалих кадрів за той самий час.

Ще більш вражаючий розрив показав тест панорами. iPhone 17 Pro Max здатний знімати панорами вчетверо швидше, ніж "дідок" 12 Pro Max, не втрачаючи при цьому в якості. Обвести камерою кімнату стало набагато зручніше.

Тест швидкості шести поколінь iPhone від PhoneBuff

Повсякденні завдання

А ось у простих сценаріях, таких як сканування QR-кодів, запуск Facebook або відкриття програми Starbucks, різниця між смартфонами виявилася мінімальною. Усі шість моделей впоралися приблизно за один і той самий час.

Навіть при відкритті важких документів у Word (500 сторінок) і Excel (5000 рядків) розрив між найшвидшим і найповільнішим iPhone становив лише близько секунди. Це говорить про те, що для офісної роботи потужності навіть старих моделей досі більш ніж достатньо.

Важкі програми

Найцікавіше почалося в стрес-тесті, коли смартфони навантажили завданнями з редагування фото і відео без перерв на охолодження.

У додатку Photomator при видаленні об'єктів і видаленні шумів iPhone 17 Pro Max показав феноменальну швидкість, майже не змушуючи чекати. А ось iPhone 15 Pro Max і 16 Pro Max несподівано почали сильно гальмувати, ймовірно, через перегрівання (троттлінг). У результаті їх обігнали навіть старіші моделі — iPhone 13 Pro Max і 14 Pro Max.

Схожа ситуація повторилася і під час експорту відео в Adobe Premiere. iPhone 17 Pro Max знову був поза конкуренцією, а ось 15-та і 16-та моделі поступилися 13 і 14 поколінням.

Підсумкові результати смартфонів iPhone Фото: скриншот / YouTube

Підсумки перегонів

У фінальному заліку, який включав два кола випробувань (запуск додатків і повторне їх відкриття з пам'яті), беззаперечним лідером став iPhone 17 Pro Max. Він завершив тест із величезним відривом, довівши перевагу нового чипа і системи охолодження.

Аутсайдером очікувано став iPhone 12 Pro Max, який помітно відставав у всіх ресурсномістких завданнях.

Однак головним сюрпризом стали результати iPhone 13, 14, 15 і 16 Pro Max. У тривалому стрес-тесті вони показали дуже близькі результати, а в деяких сценаріях старі моделі навіть перевершили новіші. Чому так сталося, сказати складно. Тут напевно мають місце два фактори: оптимізація ОС і ефективність чипів.

