Названо найбільш довгоживучий смартфон 2025 року: тест Galaxy, Pixel, Xiaomi, iPhone (відео)

Блогер провів детальний тест автономності шести головних флагманів 2025 року: Samsung Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL, iPhone 17 Pro Max, а також китайських версій OnePlus 15, Xiaomi 17 Pro Max і Vivo X300 Pro.

Усі смартфони були підключені до Wi-Fi, налаштовані на однакову яскравість і пройшли серію реальних випробувань: від перегляду YouTube і відеодзвінків до запису 4K-відео і важких графічних тестів. Результати виявилися розгромними для брендів першого ешелону, з'ясував Techmo.

Samsung і Google

Із самого початку тесту визначилися аутсайдери. У той час як китайські флагмани впевнено тримали заряд, Samsung Galaxy S25 Ultra і Google Pixel 10 Pro XL почали швидко втрачати відсотки. Galaxy S25 Ultra здався першим, пропрацювавши всього 8 годин 15 хвилин. Pixel 10 Pro XL протримався лише на 4 хвилини довше — 8 годин 19 хвилин. В обох смартфонів ємність акумулятора становить близько 5000 мАг.

Ці результати показують, що навіть відмінна оптимізація ПЗ не може компенсувати фізичну нестачу ємності акумулятора порівняно з конкурентами.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: TechRadar

iPhone проти Vivo

iPhone 17 Pro Max показав гідний результат, протримавшись 9 годин 39 хвилин. Це підтверджує ефективність зв'язки "залізо + софт" від Apple, незважаючи на не саму ємну АКБ. Однак цього не вистачило, щоб обійти vivo X300 Pro. Китайський флагман на чипі MediaTek Dimensity 9500 витримав 10 годин 3 хвилини, довівши, що більша батарея (6510 мАг проти 4823) все ж має значення.

OnePlus 15 проти Vivo X300 Pro, iPhone 17 Pro Max, Galaxy, Pixel, Xiaomi — тест батареї

OnePlus і Xiaomi

Лідерами стали смартфони на новітньому чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi 17 Pro Max (7500 мАг) протримався неймовірні 11 годин 13 хвилин, залишивши позаду всіх конкурентів, крім одного.

Переможцем тесту став OnePlus 15 (7300 мАг). Цей смартфон продовжував працювати ще півгодини після вимкнення Xiaomi, показавши феноменальний результат — 11 годин 40 хвилин активного екрана. Це майже на 3,5 години довше, ніж Galaxy S25 Ultra.

Результати тесту батареї смартфонів Фото: скриншот / YouTube

Блогер зазначає, що секрет успіху китайських новинок криється в застосуванні нових кремній-вуглецевих акумуляторів, що дають змогу значно збільшити ємність АКБ без наслідків для розмірів корпусу. OnePlus і Xiaomi, схоже, змогли вичавити максимум із цієї технології в поєднанні з енергоефективним процесором.

