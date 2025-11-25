Samsung відродить популярну лінійку смартфонів: на підході спадкоємець Galaxy A73 (фото)

Samsung готується повернути на ринок серію смартфонів Galaxy A7x. Після виходу Galaxy A73 у 2022 році компанія тихо згорнула виробництво цієї лінійки, залишивши A5x як топову пропозицію в середньому сегменті. Однак свіжі витоки говорять про зміни в планах.

У базі даних популярного бенчмарка Geekbench засвітився новий пристрій із модельним номером SM-A776B. Експерти PhoneArena повідомляють, що під цим кодом ховається поки що неанонсований Galaxy A77.

Потужність флагмана в середньому класі

Протестований зразок працює на базі поки не представленого процесора Exynos з 10-ядерною архітектурою. Особливу увагу привертає відеоприскорювач Xclipse 940. Саме він використовується в чипах Exynos 2400 і 2400e, що натякає на серйозний акцент виробника на графічній продуктивності новинки. Смартфон оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті і працює під управлінням операційної системи Android 16.

Результати тестів показують, що майбутній Galaxy A77 перевершує за продуктивністю нинішнього лідера лінійки середняків — Galaxy A56. Samsung явно прагне створити гаджет, який заповнить порожню нішу між Galaxy A57 і спрощеним флагманом Galaxy S25 FE.

Такий вигляд мав Samsung Galaxy A73 Фото: Samsung

Повернення "сімки" виглядає логічним кроком на тлі загального подорожчання флагманських моделей. Оскільки топові варіанти стають дедалі менш доступними для масового покупця, у верхньому ешелоні середнього класу утворюється певне вікно, яке і має зайняти новий смартфон.

Офіційних заяв від компанії поки не надходило, але аналітики очікують реліз Galaxy A77 навесні 2026 року, одночасно з Galaxy A57. У цьому разі новинці доведеться конкурувати з такими серйозними суперниками, як iPhone 17e і Google Pixel 10A.

