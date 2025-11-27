Samsung готує новий бюджетний смартфон Galaxy A37: уперше розкрито характеристики

Samsung розробляє новий бюджетний смартфон Galaxy A37, і тепер стали відомі його перші технічні характеристики.

Дослідники виявили в базі даних бенчмарка GeekBench смартфон з кодом моделі SM-A376B і зазначенням ключових компонентів. Подробиці передає портал GSM Arena.

Смартфон, імовірно Galaxy A37, отримає чипсет Exynos 1480. Він має восьмиядерний центральний процесор з архітектурою ARM, у якому чотири ядра працюють із частотою 2,05 ГГц, а ще чотири — 2,75 ГГц.

Пристрій, що пройшов тест Geekbench, працював під управлінням Android 16 і мав 6 ГБ оперативної пам'яті, однак у продаж можуть надійти й інші версії.

Samsung Galaxy A37 набрав 1158 і 3401 бал в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно. Як припускає GSM Arena, фінальний пристрій, який надійде в продаж, матиме вищу продуктивність, але модель уже перевершує Galaxy A36, що працює на базі чипсета Snapdragon 6 третього покоління і набрав 1007 і 2917 балів відповідно.

Samsung Galaxy A36 — це смартфон початкового рівня, який вийшов на ринок у березні 2025 року, і Galaxy A37 має стати його спадкоємцем. В Україні Galaxy A36 з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ можна придбати за ціною від 10 699 гривень. Є також варіант з 8 ГБ і 256 ГБ відповідно за ціною від 12 090 грн.

Samsung Galaxy A36 потрапив до рейтингу найкращих бюджетних смартфонів осені 2025 року. Незважаючи на скромну ціну, він пропонує 6,7-дюймову AMOLED-панель із частотою 120 Гц і акумулятор на 5000 мАг.

Нещодавно стало відомо, що Samsung випустить спадкоємця Galaxy A73, відродивши серію смартфонів. У базі даних Geekbench помітили пристрій із модельним номером SM-A776B.