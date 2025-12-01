Занадто хороший за свою ціну: експерти назвали недооцінений смартфон 2025 року (відео)

Смартфон Realme GT 7, випущений цього року, пропонує користувачу високу продуктивність, тривалий час автономної роботи, хорошу якість камери та можливості штучного інтелекту (ШІ), але водночас є доступним за ціною.

Модель Realme GT 7 має низку переваг, в порівняні зі своїми конкурентами у сегменті. До такого висновку дійшли експерти порталу GizmoGeek Hub.

Realme GT 7

Дизайн та дисплей

Realme GT 7 вперше в галузі використовує графеновий дизайн Ice Sense, а на задній панелі смартфона є вікно огляду Space Viewport. Покриття Pro Gaming покликане усунути відчуття слизькості під час тривалої гри для геймерів.

Модель доступна у двох кольорах: класичному синьому та чорному, а також має клас захисту від води та пилу IP69.

Смартфон отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц та частотою дискретизації сенсорного керування 360 Гц з підтримкою 8T LTPO на дисплеї. Це означає, при статичних зображеннях частота оновлення може автоматично перемикатися на 1 Гц.

Дисплей має пікову яскравість 6000 ніт, а також підтримує функцію HDR 10+ та Rainwater Smart Touch, якої немає у деяких флагманів. Наявність ШІМ-дімування 2160 Гц знижує навантаження на очі в умовах слабкого освітлення. Окрім того, GT 7 підтримує відтворення відео Dolby Vision.

Камера

Смартфон може похвалитися 50-мегапіксельною камерою IMX 906, 50-мегапіксельним телеоб'єктивом Samsung JN5 з 2-кратним збільшенням, 8-мегапіксельною надширококутною камерою, а також 32-мегапіксельною фронтальною камерою IMX 615.

Усі камери, крім 8-мегапіксельної ультраширококутної, можуть знімати відео у форматі 4K із частотою 30 і 60 кадрів на секунду та 8K із частотою 30 кадрів на секунду.

Realme GT 7 підтримує AI 2K Live Photo, що дозволяє переглядати фотографії в роздільній здатності 2K з підтримкою Pro-XDR. Камери також підтримують запис відео 4K 60 fps у форматі Dolby Vision та запис уповільнених відео 4K 120 fps і 4K на селфі-камеру.

ОС та продуктивність

Realme GT 7 постачається з попередньо встановленою інтерфейсом Realme UI 6 на базі Android 15 та має отримати Android 16 до кінця року. Для даної моделі передбачено три основні оновлення операційної системи та п'ять років патчів безпеки після випуску Android 16.

Смартфон отримав низку ігрових функцій, таких як AI Planner з подвійним дотиком до задньої панелі, а також AI Eraser, AI Glare Remover, AI Recording Summary, AI Writer та AI Gaming Coach, які допомагають з ігровими опціями.

GT 7 оснащений процесором Dimensity 9400e та підтримує технологію GT Boost, тому алгоритм штучного інтелекту може забезпечити повнокадровий режим гри з наднизьким енергоспоживанням. Виробник стверджує, що GT 7 здатен забезпечити швидкість 120 кадрів в секунду у понад 20 іграх.

Для охолодження свого продуктивного чіпа смартфон використовує великий вентилятор VC площею 7700 мм², який покриває 65% телефону, а для термопасти Realme використовує високопродуктивний термопровідний гель зі зниженням температури ядра на 6 градусів.

Акумулятор

Смартфон Realme GT 7 має кремнієво-анодний акумулятор ємністю 7000 мАг, який дозволяє ігри 7 годин поспіль зі швидкістю 120 кадрів/с. Швидка зарядка потужністю 120 Вт може зарядити гаджет від 0 до 50% лише за 14 хвилин. Для повної зарядки потрібно всього 40 хвилин.

За даними виробника, завдяки власному акумуляторному чіпу Realme час роботи акумулятора під час ігор збільшується на 300% та нагрівається на 90% менше порівняно зі стандартною зарядкою з обхідним струмом.

Ціна

Ціна Realme GT 7 починається від 446 доларів за варіант 8+256, 446 доларів за варіант 12+256 та 491 долар за варіант 12+512. За словами експертів, це відносно низька ціна для смартфона з такими характеристиками.

"Realme GT 7 – це недооцінений телефон, про який вам потрібно знати, і він занадто хороший за свою ціну", — підсумували у виданні.

