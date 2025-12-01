Найкращі бюджетні телефони 2025 року: експерт порадив п'ять моделей (відео)

Британський журналіст Кріс Барраклоф виділив низку недорогих смартфонів, які пропонують достойні характеристики за свої гроші.

У списку найкращих бюджетних телефонів 2025 року опинилися моделі від Nothing, CMF, OnePlus, Poco та Motorola. Короткі огляди на ці пристрої Кріс Барраклоф опублікував у своєму YouTube-каналі Tech Spurt.

Огляд найкращих бюджетних телефонів 2025 року

Nothing Phone 3a

Оглядач називає Nothing Phone 3a ідеальним вибором для тих, хто хоче повноцінний смартфон за відносно доступною ціною. Ціна даної моделі в Україні коливається в межах 15 379 – 20 478 гривень.

Nothing Phone 3a отримав процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2392x1080 і частотою 120 Гц, подвійну основну камеру на 50+50+8 Мп, фронтальну камеру на 32 Мп, а також акумулятор на 5000 мАг із швидкою зарядкою 50 Вт та захист від пилу та бризок IP64.

"Цей буквально яскравий смартфон пропонує гнучку камеру та чудову ігрову продуктивність за свою ціну. Час роботи батареї хороший, а загальне враження заслуговує на схвалення", — зазначив Барраклоф.

CMF Phone 2 Pro

Користувачам з більш обмеженим бюджетом експерт рекомендує звернути увагу на CMF Phone 2 Pro. Його ціна становить 9 940 – 12 370 гривень.

CMF Phone 2 Pro оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою 120 Гц, процесором MediaTek Dimensity 7300 Pro 8. Смартфон отримав основну камеру із трьох модулів 50+50+8 МП та фронтальну на 16 МП. Серед інших характеристик — акумулятор на 5000 мАч зі швидкою зарядкою 33 Вт, захист від бризок IP54, 8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам'яті

OnePlus Nord CE

Серед найкращих бюджетних смартфонів Барраклоф також виділив OnePlus Nord CE. Вартість цієї моделі становить близько 13 699 – 16 248 гривень.

OnePlus Nord CE 5G може похвалитися 6,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2400x1080 та частотою оновлення 90 Гц. Він працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 750G, має 6, 8 або 12 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон отримав потрійну основну камеру 64+8+2 Мп та основну на 16 Мп.

"Як і у випадку з Nothing Phone 3A, у вас є багатофункціональне, але приємне програмне забезпечення. Екран – ще один класний (навіть під дощем), і загалом ви отримуєте непогані характеристики, хоча Nord CE5 не ідеальний", — вважає експерт.

Poco X7 Pro

Як зазначає Барраклоф, смартфон Poco X7 Pro пропонує тривалий час роботи від акумулятора як для смартфона середнього класу. Купити X7 Pro в Україні можна за ціною близько 11 948 – 16 999 гривень.

POCO X7 Pro оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1220x2712 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Його продуктивність забезпечується процесором MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Телефон має подвійну основну камеру 50+8 Мп та фронтальну на 16 Мп. Акумулятор ємністю 6000 мАг підтримує швидке заряджання 90 Вт.

Motorola G56 5G

Поціновувачам "більш стандартних" телефонів на Android оглядач радить спробувати Motorola G56 5G, ціна якого становить всього 8 669 – 9 520 гривень.

Motorola G56 5G отримав 6,72-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1080x2400 і частотою оновлення 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 7060, основну камеру на 50+8 МП, фронтальну камеру на 32 Мп, акумулятор 5200 мАч та захист IP68/IP69.

