Не тільки флагмани: топ 3 найкращих смартфони з 200-мегапіксельною камерою (фото)

Камери з роздільною здатністю 200 Мп у смартфонах — це не просто маркетинг, а й практичний бонус для мобільної фотографії. Вони дають змогу робити знімки з максимальною деталізацією, застосовувати цифровий зум без втрати якості та зручно кадрувати фото.

Однак настільки висока роздільна здатність вимагає потужного процесора і великого обсягу пам'яті. Експерти Gadgets360 наводять список актуальних моделей, що пропонують відмінні фотоможливості та передові характеристики.

Realme GT 8 Pro

Апарат для тих, хто шукає безкомпромісну якість. Головна фішка цієї моделі — 200-мегапіксельний телеоб'єктив, який забезпечує 3-кратний оптичний зум і цифрове наближення аж до 120х. Ось де мегапікселі справді стають у пригоді — далекі об'єкти можна зняти з кращою чіткістю, якщо порівнювати з багатьма конкурентами. Камера налаштована у співпраці з легендарним фотобрендом Ricoh GR. Доповнюють картину основний модуль на 50 Мп (Sony IMX906) і 50-мегапіксельний надширококутний сенсор.

Realme GT 8 Pro Фото: gsmarena.com

Смартфон комплектується топовим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, яскравим QHD+ екраном із частотою 144 Гц і батареєю на 7000 мАг зі швидкою зарядкою 120 Вт. Корпус захищений за стандартом IP69. Детальні тести і думки журналістів переказуємо в огляді Realme GT 8 Pro.

Vivo V60e

Відмінний варіант у середньому класі. Тут 200-мегапіксельний датчик виступає в ролі головної камери. Модуль обладнаний оптичною стабілізацією (OIS) і дає змогу робити якісні портрети з 30-кратним зумом. На додаток йде 8-мегапіксельний "надширик" і чудова 50-мегапіксельна фронталка з розумним підсвічуванням для селфі.

Vivo V60e Фото: Vivo

Телефон працює на свіжому процесорі MediaTek Dimensity 7360 Turbo, має вигнутий AMOLED-екран на 120 Гц і значну АКБ на 6500 мАг з 90-ватною зарядкою. Також присутній повноцінний захист від води IP69.

Oppo Find X9 Pro

Ще один потужний флагман, який робить ставку на зум. Oppo відома своїм інноваційним підходом до зйомки, і серед А-брендів дуже багато хто здатен видавати такий рівень. Гаджет оснащений 200-мегапіксельним телефото для захоплення віддалених об'єктів з високою детальністю. Основна камера використовує сенсор Sony LYT-828 на 50 Мп, надширококутна також має роздільну здатність 50 Мп.

Oppo Find X9 Pro Фото: Oppo

Новинка побудована на топовому чипі MediaTek Dimensity 9500. У наявності якісний екран LTPO AMOLED і кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7500 мАг. Підтримується швидка дротова (80 Вт) і бездротова (50 Вт) зарядка.

