Цей смартфон не залишає шансів дорогим флагманам: огляд Realme GT 8 Pro (фото, відео)

Realme GT 8 Pro — новинка зі світу доступних китайських смартфонів з топовими характеристиками. З'ясовуємо, як апарат показав себе на практиці.

Компанія зберегла всі особливості торішнього хіта GT 7 Pro — яскравий екран, потужну батарею, топовий процесор. Крім того, у свіжій моделі "прокачали" камери, заручившись партнерством з фотобрендом Ricoh. Результати детального тестування наводить GSMArena.

Огляд Realme GT 8 Pro

Дизайн і дисплей

Realme GT 8 Pro виділяється незвичайним підходом до естетики: блок камер тут має змінні накладки. Смартфон зручно персоналізувати, змінюючи круглі металеві панелі на восьмикутні або прозорі. Корпус захищений від води та пилу за максимальними стандартами IP68/IP69, що дає змогу йому витримувати навіть мийку під високим тиском.

Екран — 6,79-дюймова OLED-панель з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 144 Гц. У піку на малій ділянці яскравість досягає 7000 ніт. У реальних умовах під сонцем матриця видає майже 2000 ніт (авторежим), а при ручному налаштуванні забезпечує 953 ніт. Це хороші показники, яких більш ніж достатньо для освітлених вулиць. Підтримка специфікацій Dolby Vision і HDR10+ гарантує відмінну якість картинки у фільмах та іграх.

Дисплей Realme GT 8 Pro Фото: gsmarena.com

Продуктивність і батарея

Усередині встановлено флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, виконаний за 3-нм техпроцесом. У тестах він показує результати, близькі до рекордних на ринку: понад 3,8 млн балів в AnTuTu v11. Щоправда, у тривалих стрес-тестах графічний процесор схильний до троттлінгу (зниження частот) через нагрівання, але в реальних завданнях та іграх швидкодії вистачає з надлишком.

Автономність забезпечує акумулятор на 7000 мАг. У змішаних тестах смартфон протримався понад 20 годин, що вважається видатним результатом. У комплекті йде адаптер на 120 Вт, що заповнює заряд з 1% до 100% за 40 хвилин. Також підтримується бездротова зарядка потужністю 50 Вт.

Камери Realme GT 8 pro Фото: gsmarena.com

Камери

Уперше в серії GT на камерах зробили акцент.

Основна: 50 Мп з оптичною стабілізацією. Знімає відмінно вдень і вночі, з природною передачею кольору і широким динамічним діапазоном.

50 Мп з оптичною стабілізацією. Знімає відмінно вдень і вночі, з природною передачею кольору і широким динамічним діапазоном. Телефото: 200 Мп з 3-кратним оптичним зумом. Забезпечує чудову деталізацію навіть при сильному наближенні і відмінно підходить для портретів і макрозйомки.

200 Мп з 3-кратним оптичним зумом. Забезпечує чудову деталізацію навіть при сильному наближенні і відмінно підходить для портретів і макрозйомки. Надширик: 50 Мп з кутом огляду 116 градусів. Значний крок вперед порівняно з попередником, хоча відсутність автофокусу трохи засмучує.

Співпраця з Ricoh принесла спеціальний режим вуличної фотографії з фірмовими фільтрами, що імітують стиль камер Ricoh GR. Звичайно, бренд залучили більше для маркетингу, і обійшлося без якихось проривних технологій.

Realme GT 8 Pro та адаптери живлення Фото: gsmarena.com

Вердикт

Realme GT 8 Pro — це потужний смартфон, який майже не має компромісів. З плюсів відзначаються якісний яскравий екран 144 Гц, ємна батарея на 7000 мАг і дуже швидка зарядка, топова продуктивність, чудові камери (щонайменше головна і телефото), а також унікальний дизайн зі змінними панелями і вологозахистом. Мінуси: нагрівання і троттлінг у стрес-тестах, немає автофокусу в надширококутній і фронтальній камерах, а стабілізація відео могла б бути кращою.

В Україні новинка ще не з'явилася в продажу, і точна ціна поки невідома. Для орієнтира, торішній Realme GT 7 Pro зараз коштує приблизно від 24 000 грн. Очікується, що GT 8 Pro на старті коштуватиме дорожче, але з часом може стати однією з найвигідніших пропозицій у своєму класі.

