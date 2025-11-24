Этот смартфон не оставляет шансов дорогим флагманам: обзор Realme GT 8 Pro (фото, видео)

Realme GT 8 Pro — новинка из мира доступных китайских смартфонов с топовыми характеристиками. Выясняем, как аппарат показал себя на практике.

Компания сохранила все особенности прошлогоднего хита GT 7 Pro — яркий экран, мощную батарею, топовый процессор. Кроме того, в свежей модели "прокачали" камеры, заручившись партнерством с фотобрендом Ricoh. Результаты детального тестирования приводит GSMArena.

Обзор Realme GT 8 Pro

Дизайн и дисплей

Realme GT 8 Pro выделяется необычным подходом к эстетике: блок камер здесь имеет сменные накладки. Смартфон удобно персонализировать, меняя круглые металлические панели на восьмиугольные или прозрачные. Корпус защищен от воды и пыли по максимальным стандартам IP68/IP69, что позволяет ему выдерживать даже мойку под высоким давлением.

Экран — 6,79-дюймовая OLED-панель с разрешением 1440p и частотой обновления 144 Гц. В пике на малом участке яркость достигает 7000 нит. В реальных условиях под солнцем матрица выдает почти 2000 нит (авторежим), а при ручной настройке обеспечивает 953 нит. Это хорошие показатели, которых более чем достаточно для освещенных улиц. Поддержка спецификаций Dolby Vision и HDR10+ гарантирует отличное качество картинки в фильмах и играх.

Дисплей Realme GT 8 Pro Фото: gsmarena.com

Производительность и батарея

Внутри установлен флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, выполненный по 3-нм техпроцессу. В тестах он показывает результаты, близкие к рекордным на рынке: более 3,8 млн баллов в AnTuTu v11. Правда, в длительных стресс-тестах графический процессор склонен к троттлингу (снижению частот) из-за нагрева, но в реальных задачах и играх быстродействия хватает с избытком.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 7000 мАч. В смешанных тестах смартфон продержался свыше 20 часов, что считается выдающимся результатом. В комплекте идет адаптер на 120 Вт, восполняющий заряд с 1% до 100% за 40 минут. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Камеры Realme GT 8 pro Фото: gsmarena.com

Камеры

Впервые в серии GT на камерах сделали акцент.

Основная: 50 Мп с оптической стабилизацией. Снимает отлично днем и ночью, с естественной цветопередачей и широким динамическим диапазоном.

50 Мп с оптической стабилизацией. Снимает отлично днем и ночью, с естественной цветопередачей и широким динамическим диапазоном. Телефото: 200 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Обеспечивает великолепную детализацию даже при сильном приближении и отлично подходит для портретов и макросъемки.

200 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Обеспечивает великолепную детализацию даже при сильном приближении и отлично подходит для портретов и макросъемки. Сверхширик: 50 Мп с углом обзора 116 градусов. Значительный шаг вперед по сравнению с предшественником, хотя отсутствие автофокуса немного расстраивает.

Сотрудничество с Ricoh принесло специальный режим уличной фотографии с фирменными фильтрами, имитирующими стиль камер Ricoh GR. Конечно, бренд привлекли больше для маркетинга, и обошлось без каких-то прорывных технологий.

Realme GT 8 Pro и адаптеры питания Фото: gsmarena.com

Вердикт

Realme GT 8 Pro — это мощный смартфон, почти не имеющий компромиссов. Из плюсов отмечаются качественный яркий экран 144 Гц, емкая батарея на 7000 мАч и очень быстрая зарядка, топовая производительность, отличные камеры (как минимум главная и телефото), а также уникальный дизайн со сменными панелями и влагозащитой. Минусы: нагрев и троттлинг в стресс-тестах, нет автофокуса в сверхширокоугольной и фронтальной камерах, а стабилизация видео могла бы быть лучше.

В Украине новинка еще не появилась в продаже, и точная цена пока неизвестна. Для ориентира, прошлогодний Realme GT 7 Pro сейчас стоит примерно от 24 000 грн. Ожидается, что GT 8 Pro на старте будет стоить дороже, но со временем может стать одним из самых выгодных предложений в своем классе.

