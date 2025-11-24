Смартфоны Android будет невозможно украсть: что нужно включить на своих гаджетах

Кража или потеря смартфона – одна из самых больших неприятностей, которая может случиться с современным пользователем. Ведь телефоны – давно уже не просто средство связи, а и хранилище ценных файлов, и помощник на каждый день. Но застраховаться от возможных неприятностей довольно просто.

Смартфон Android будет невозможно украсть или потерять, если на нем будут включены несколько полезных функций, пишет makeuseof.com. Причем на включение этих функций уйдет всего несколько минут, и дальше можно спокойно выходить на улицу. Даже если телефон потеряется, ваши данные будут в безопасности.

Все функции Android, о которых пойдет речь, работают совместно с функцией "Найти телефон", которая позволяет отслеживать местоположение устройства, когда оно подключено к сети. После включения функции ваш смартфон автоматически блокируется при обнаружении попытки кражи или при отключении от сети. Вы даже можете заблокировать его дистанционно, введя свой номер.

Обнаружение кражи

Эта функция автоматически блокирует телефон, если его выхватывают, – например, на улице, когда вы пишете сообщение на ходу. Злоумышленники специально выжидают такой момент, ведь ваш телефон разблокирован в момент кражи, и воры могут мгновенно получить доступ к вашей электронной почте или личным заметкам.

Функция обнаружения кражи предотвращает такой легкий доступ. Она использует датчики движения и машинное обучение для обнаружения резких движений, которые могут указывать на то, что кто-то выхватил ваш смартфон. Она также проверяет подключение по Bluetooth и Wi-Fi, чтобы убедиться, что вы находитесь за пределами безопасных мест, – например, вы и не дома, и не в офисе

Чтобы включить блокировку обнаружения кражи на телефоне Samsung под управлением One UI 7.0 или выше:

Откройте "Настройки" > "Безопасность и конфиденциальность" > "Защита утерянного устройства".

Нажмите "Защита от кражи" > "Обнаружение кражи", затем нажмите "Включить".

После включения вы увидите переключатель этой функции. Обратите внимание, что для включения функции блокировки ваш смартфон должен работать под управлением Android 10 или более поздней версии.

Блокировка в автономном режиме

Воры часто сразу же отключают интернет-соединение вашего телефона, чтобы вы не смогли воспользоваться удаленным доступом. А эта функция автоматически блокирует ваш гаджет, если он находится офлайн в течение длительного времени. После блокировки устройство не позволяет никому отключить Wi-Fi или включить режим полета.

Чтобы включить функцию "Блокировка устройства в автономном режиме":

Откройте "Настройки" > "Безопасность и конфиденциальность" > "Защита от утерянного устройства" > "Защита от кражи".

Нажмите "Блокировка устройства в автономном режиме" и выберите "Включить".

Если же телефон не украден, а Wi-Fi отключился случайно, просто разблокируйте устройство, как обычно.

Тут надо учитывать, что функция автономной блокировки смартфона ограничена двумя автоматическими блокировками в день.

Удаленная блокировка

В отличие от функции "Найти телефон", функция "Удаленная блокировка" не требует входа в учетную запись Google. Просто введите номер телефона, привязанный к вашему устройству, и пройдите аутентификацию, ответив на контрольный вопрос.

Чтобы включить функцию удаленной блокировки:

Перейдите в раздел "Настройки" > "Безопасность и конфиденциальность" > "Защита от утерянного устройства" > "Защита от кражи» > "Удаленная блокировка".

Включите функцию, сдвинув переключатель "Использовать удаленную блокировку".

Затем нажмите "Контрольный вопрос" и задайте такой вопрос вместе с ответом на него. Ваш телефон автоматически проверит и отобразит номер телефона, связанный с вашим устройством.

Если вам нужно удаленно заблокировать свой телефон, перейдите на сайт android.com/lock, введите свой номер, ответьте на контрольный вопрос и заблокируйте гаджет.

Проверка личности

Это новая функция защиты от ограблений – на случай, если кто-то, знающий ваш пароль, попытается изменить ваш PIN-код.

На телефонах Samsung с One UI 7.0 и выше (Android 15 и выше) можно включить проверку личности. Для этого необходимо войти в свою учетную запись Samsung, включить биометрическую аутентификацию (сканирование отпечатков пальцев) и указать безопасное место (дом или офис).

После настройки, если кто-то попытается изменить ваш PIN-код вне безопасного места, функция проверки личности активирует задержку в один час, прежде чем можно будет изменить какие-либо конфиденциальные настройки. Этой задержки должно быть достаточно, чтобы заблокировать телефон с помощью одной из функций защиты от кражи.

Когда телефон попадает в безопасное место, действие задержки прекращается, но вам все равно потребуется подтвердить свою личность с помощью сканера отпечатков пальцев.

Раньше стало известно, что ОС Android оказалась лучше iOS. Эта система более открытая, и в то же время она эффективнее защищают своих пользователей от спама и мошеннических атак.